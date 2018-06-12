فيديوهات المال رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان كل جهودنا في مصلحة المواطن المصري رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان كل جهودنا في مصلحة المواطن المصري المال - خاص 1:37 م, الثلاثاء, 12 يونيو 18 1:37 م, الثلاثاء, 12 يونيو 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان كل جهودنا في مصلحة المواطن المصريشارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) الوسوم فيديو شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر