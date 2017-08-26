رئيس اللجنة الأوليمبية السابق: موقف الأهلي القانوني سليم

على المصرى حرص منير ثابت، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية السابق، على التواجد في مقر النادي الأهلى بالجزيرة، اليوم السبت، للتصويت على لائحة النظام الأساسي، وقال إنه قرر الحضور بعد أن تأكد من صحة موقف النادي القانوني، وحقه في أن يعقد الجمعية الخاصة على يومين، وفي مقري "الجزيرة ومدينة نصر".واس

على المصرى

حرص منير ثابت، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية السابق، على التواجد في مقر النادي الأهلى بالجزيرة، اليوم السبت، للتصويت على لائحة النظام الأساسي، وقال إنه قرر الحضور بعد أن تأكد من صحة موقف النادي القانوني، وحقه في أن يعقد الجمعية الخاصة على يومين، وفي مقري “الجزيرة ومدينة نصر”.

واستنكر ثابت أن يكون شخص واحد هو من يرأس اللجنة الأوليمبية ولجنة فض المنازعات، لأن في هذه الحالة لن يستطيع أي نادٍ يقدم شكوى ضد قرارات اللجنة الأوليمبية أن يحصل على حقه.

كان اليوم الأول للجمعية العمومية قد أقيم في مقر النادي بمدينة نصر، أمس الجمعة، وشهد إقبالًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية، ويحتاج الأهلي إلى حضور 12 ألفًا و500 عضو من أجل اكتمال جمعيته العمومية وإقرار لائحة النظام الأساسي.