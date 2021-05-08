رئيس الكونغو الديمقراطية يتقدم بمبادرة بشأن سد النهضة الإثيوبى

تقدَّم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى فيليكس تشيسكيدى، بمبادرة بشأن سد النهضة الإثيوبى، حسبما أعلنت الخرطوم. وأجرى تشيسكيدى مباحثات بالخرطوم، اليوم السبت، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

رئيس الكونغو يطرح مبادرة جديدة

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، فى تصريح صحفى عقب جلسة المباحثات، إن “الرئيس تشيسكيدى تقدَّم بمبادرة حول موضوع سد النهضة بصفته رئيسًا للدورة الحالية للاتحاد الإفريقي”.

ولم تقدِّم مريم الصادق أية تفاصيل حول مضمون المبادرة التي قالت إنها “قيد البحث من الجهات المختصة”.

وأكدت الوزيرة “موقف السودان الثابت والواضح في موضوع سد النهضة”، وقالت إن “السودان يقف مع الحق الإثيوبى فى تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده، دون إجحاف فى حق الآخرين، خاصة حقوق السودان ومصر”.

وتابعت أن “الأطراف إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد، فإنها لا يمكن أن تتحقق دون وجود اتفاق قانوني مُلزم للجميع، خاصة فيما يلي قضية الملء ومراحله ومراحل التشغيل بصورة تفصيلية”.

وشددت على رفض السودان بشدة الخطوات الأحادية، خاصة التى تمت في العام الماضي وأثّرت سلبًا على السودان، وكذلك محاولة إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد والمتوقع أن يبدأ فى يوليو المقبل.

زيارة إلى السودان

ووصل الرئيس فيليكس تشيسكيدى إلى الخرطوم، اليوم، فى زيارة رسمية للسودان تستغرق يومًا واحدًا.

واستضافت الكونغو الديمقراطية التى تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى مباحثات فى أبريل الماضى بشأن سد النهضة بمشاركة السودان ومصر وإثيوبيا.

وتتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا، تحت مظلة الاتحاد الافريقى، حول أمور فنية وقانونية متعلقة بملء وتشغيل السد الذى تبنيه إثيوبيا على رافد رئيسي لنهر النيل.

ويدعو السودان إلى تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الافريقية بشأن سد النهضة لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وأمريكا إلى جانب الاتحاد الإفريقي.

وأعلنت إثيوبيا رسميًّا رفضها للمقترح السوداني، وتمسكت بالوساطة الإفريقية. وتصر أديس أبابا على المضي قدمًا في عملية الملء الثاني لبحيرة السد.

وتطالب الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض بما يمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورًا أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

ويعتقد المفاوضون السودانيون أن التفاوض حول سد النهضة على مستوى وزراء الري غير كافٍ، بما يستلزم إحالة الملف إلى الاتحاد الافريقي ورؤساء الدول الثلاث؛ بهدف توفير الدعم السياسى للوفود المتفاوضة حتى يحدث تقارب فى المواقف.

ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على حصتها السنوية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.

يشار إلى أن هذه المادة نقلًا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.