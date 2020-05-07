رياضة

رئيس «الكاف» عن عودة الرياضة: المصير مجهول ونتواصل مع «الصحة العالمية»

أدعو الجميع بالالتزام وتوخي الحذر الشديد وبتطبيق الإجراءات المتبعة
إسلام مصطفى 12:48 ص, الجمعة, 8 مايو 20 12:48 ص, الجمعة, 8 مايو 20

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أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن مصير مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، مجهول حتى الآن، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وتوقف النشاط الرياضي في كافة بلاد العالم بسبب هذا الوباء العالمي.

وقال أحمد أحمد، خلال تصريحات خاصة مع مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية: مصير البطولة مجهول، نفتقر للرؤية بشكل عام، ولا نسطتيع أن نتوقع ماذا سيحدث في الفترة القادمة.

وأضاف: نتواصل مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مع الاتحادات المحلية، من أجل معرفة ما يمكن أن يحدث للكرة الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

وتابع: أدعو الجميع بالالتزام وتوخي الحذر الشديد وبتطبيق الإجراءات المتبعة، أقول هذا بصفتي رئيسا للاتحاد الإفريقي.

واختتم حديثه: لا أريد أن تكون كرة القدم مصدرًا لضرر المواطنين، الصحة أولًا، وطالما لم يكن فيروس كورونا تحت السيطرة فإن الكرة الإفريقية ستبقى معلقة.

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بقلم إسلام مصطفى

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