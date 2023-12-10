رئيس القومي لبحوث الإسكان يعتمد وثائق تقييم استهلاك الطاقة للمباني

شارك الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة COP28 .
وتم الإعلان والاعتماد لإصدار وثائق كفاءة الطاقة للمباني والمنشآت Energy Performance Certificate والتي تتضمن قيام المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمراجعة واعتماد وثائق تقييم استهلاك الطاقة للمباني.
والتي تعد أحد أهم مخرجات المرحلة الثالثة لمشروع Build-Me الذي يختص بدارسة تقليل الانبعاثات الصادرة من قطاع المباني والإنشاءات Net zero emissions والتي يمكن من خلالها الحصول على التمويل الأخضر green finance تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع تغير المناخ .