رئيس القومية للأنفاق : الهيئة خاضعة لقانون الحد الأقصى للأجور

مدحت إسماعيل ومحمود محسنأكد اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، أن الهيئة مطبقة بالفعل قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، برقم 63 لسنة 2014، وأن لجوء الهيئة لمجلس الدولة لصدور فتوى فى هذا الصدد هدفه زيادة فى التأكد من خضوع الهيئة للقانون، نافيًا حصول أي

مدحت إسماعيل ومحمود محسن

أكد اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، أن الهيئة مطبقة بالفعل قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، برقم 63 لسنة 2014، وأن لجوء الهيئة لمجلس الدولة لصدور فتوى فى هذا الصدد هدفه زيادة فى التأكد من خضوع الهيئة للقانون، نافيًا حصول أي عامل بدءًا من رئيس الهيئة على أجور أعلى من القيمة المحددة فى القانون.





جاءت تصريحات رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق توضيحًا لـ”المال”، على إصدار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أمس، فتوى قضائية بخضوع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والعاملين بها، لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، برقم 63 لسنة 2014.

وجاءت الفتوى ردًّا على طلب إفتاء تقدم به رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق؛ لمعرفة مدى خضوع الهيئة والعاملين بها لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول.

وذكرت الفتوى الصادرة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن هيئة الأنفاق تندرج فى عداد الهيئات العامة المخاطَبة بأحكام قانون الحد الأقصى للأجور.