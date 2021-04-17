استثمار

رئيس القناة للسكر : حريق المصنع محدود وتم السيطرة عليه

في أقل من نصف ساعة حسب خطة الطوارئ والإخلاء
أحمد عاشور 11:24 م, السبت, 17 أبريل 21 11:24 م, السبت, 17 أبريل 21

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قال إسلام سالم رئيس شركة القناة للسكر ، إن فريق السلامة والصحة المهنية للشركة نجح في إخماد حريق نشب صباح اليوم ١٧ إبريل بجزء محدود بمصنع شركة القناة للسكر القائم بغرب محافظة المنيا دون وقوع أية إصابات جسيمة.

وأضاف أنه تم السيطرة على الحريق في أقل من نصف ساعة حسب خطة الطوارئ والإخلاء وكانت قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء انتقلت إلى موقع الحريق وتأكدت من الإخماد التام للحريق وتبريده.

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وأكد أنه جارٍ التحقيق الآن لمعرفة أسباب الحريق.

ومصنع «شركة القناة للسكر» يستهدف إنتاج 900 ألف طن الجديد بما يساهم فى تغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج الى جانب استصلاح 181 الف فدان بتكلفة استثمارية مقدرة بحوالي مليار دولار

جدير بالذكر أن «القناة للسكر» تأسست بمساهمة من شركات جمال الغرير، مجموعة الغرير الإماراتية، وشركة الأهلى كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، وشركة «موربان إنرجى ليمتد»الإماراتية، لتنفيذ مشروع أكبر مصنع لإنتاج السكر فى العالم فى مصر.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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