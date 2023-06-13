رئيس القناة لتوزيع الكهرباء يوجه بإعادة تأهيل مبني ديوان القطاع بطور سيناء

تفقد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء اليوم هندسة كهرباء طور سيناء ، للاطلاع على أعمال الجرد السنوي، ومناقشة أعضاء اللجنة في إجراءات الجرد و التأكد من الجرد الفعلي لكافة المهمات مع تحديد صلاحيات كل وجرد الأصول الثابتة والعهد الشخصية.

وأكد أبو وردة ضرورة مراجعة دفاتر كبار المشتركين ، ووجه بضرورة مراجعة القدرات المتعاقد عليها مع القدرات على الطبيعة، وضرورة الإسراع فى تركيب العدادات الكودية التي سدد أصحابها قيمة المقايسات.

ووجه بضرورة إعادة تأهيل مبنى ديوان عام قطاع كهرباء طور سيناء، نظرًا لسوء حالة المبنى التي كان عليها، وشدد على أن تتم الأعمال بأعلى مستوى من الجودة وطبقا لأحدث المواصفات .

و أصدر قرارًا بإنشاء مركز خدمة عملاء داخل مبنى القطاع مؤسس بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية مع تأسيس مركز خدمة لذوي الهمم، موكدًا ضرورة حسن استقبال المواطنين وإنهاء كافة الخدمات لهم في وقت قصير.