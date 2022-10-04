رئيس «القناة لتوزيع الكهرباء» لصناع العاشر : لن نتنازل عن تقديم كل الدعم لخدمة الصناعة الوطنية

أكد المهندس سامى عرفة أبو وردة، رئيس مجلس إدارة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة لن تتنازل عن تقديم كل الدعم لخدمة الصناعة الوطنية وتشغيل المصانع بأقصى طاقاتهم الإنتاجية.

وقال، خلال اجتماعه مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، اليوم؛ لمناقشة أبرز مشاكل مصانع المدينة، إن شركة القناة مستمرة فى خدمة رجال الصناعة وتقديم أعلى معايير الجودة والكفاءة للعملاء.

ووعد أبو وردة أصحاب المصانع والشركات بالعاشر من رمضان بتكرار الاجتماع معهم بشكل دوري من أجل خدمة المستثمرين وتقديم كل الدعم لتشجيع الاستثمار وزيادة عجلة الإنتاج بالمصانع وفق توجيهات القيادة السياسية، احترامًا للاستثمار وتوفير كل الدعم للمستثمرين.

وأوضح عرفة أن كل هذه الشكاوى والمقترحات التي تم طرحها صحيحة بنسبة 99%، وجميعها ملفات قيد الإنجاز خلال الأيام المقبلة لضبط التيار.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء تدشين مركز لخدمة المستثمرين من أجل تذليل كل العقبات التي تواجه الصناعة الوطنية والارتقاء بالخدمات المقدَّمة لها.