رئيس «القلعة القابضة» يزور جناح «جلاس روك للعزل» بمعرض الحديد والصلب

تدخل هذه المواد في العديد من التطبيقات الصناعية مثل عزل الأنابيب وعزل الخزانات والناقلات

يزورالدكتور أحمد حسنين هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة بعد غد السبت جناح شركة جلاس روك للعزل بمعرض صناعات الحديد والصلب فى نسخته الحادية عشرة، المقام بمركز القاهرة الدولى للمعارض فى الفترة من 27 فبراير 2020 إلى 29 فبراير2020.

تأتي الزيارة بغرض دعم فريق عمل الشركة والاستماع إلى حلول ترشيد الطاقة التى تقدمها شركة جلاس روك للعزل من الصوف الصخرى والصوف الزجاجى للتطبيقات الصناعية والمشروعات القومية؛ بهدف توفير تكاليف الطاقة المستخدمة في الإنتاج، حماية الاستثمارات الصناعية وتحقيق أهداف القطاع الصناعي والإنشائى فى الاستدامة.

وتعد جلاسروك للعزل أحدى شركات اسكوم للتعدين التابعة لمجموعة القلعة.

وتعتبر شركة جلاس روك للعزل المصنع المصرى الوحيد للصوف الزجاجى، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع الشركة 50 ألف طن سنويًا مقسمة بواقع 30 ألف طن من الصوف الصخري و20 ألف طن من الصوف الزجاجي.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد عبد الواحد العضو المنتدب لشركة جلاس روك، أن الشركة قد قامت مؤخرا بتوريد مواد العزل من الصوف الزجاجي والصخري للكثير من المشاريع القومية الاستراتيچية مثل محطة إنتاج كهرباء غرب القاهرة، محطة إنتاج الكهرباء بالوليدية أسيوط ومجمع النافتا بالوجه القبلى إلى جانب حي الوزارات والكيان العسكري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتدخل منتجات شركة جلاس روك من الصوف الصخري والصوف الزجاجي في العديد من تطبيقات العزل الحراري والصوتي، حيث تقوم بتوفير حلول العزل إلى جميع السكنية والتجارية والمنشآت العامة.

كما تدخل هذه المواد في العديد من التطبيقات الصناعية مثل عزل الأنابيب وعزل الخزانات والناقلات، إضافة إلى حلول عزل الغلايات والتوربينات، وغيرها من التطبيقات مثل حلول العزل الصوتي ومكافحة الحرائق للسفن وحفارات البترول البحرية.

وكذلك في منتجات الصوف الزجاجي والصوف الصخري في الأجهزة المنزلية والكبائن المتنقلة وأجهزة التبريد والعديد من التطبيقات الزراعية الحديثة مثل استخدامها كبديل للتربة فى زراعات الهيدروبونيك، حيث تساهم في تعزيز كفاءة استهلاك المياه والأسمدة بجانب جودة المنتجات الزراعية وزيادة إنتاجها

وبفضل تميز منتجات الشركة من مواد العزل الحرارى تمكنت الشركة من فتح أسواق تصدير لمنتجاتها لأكثر من 30 دولة آخرها فرنسا وإيطاليا و إنجلترا بجانب قبرص و نيجيريا.