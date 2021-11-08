رئيس القطاع بـ«هواوي»: النقل والخدمات اللوجستية تلعبان دورا محوريا في ربط المدن العالمية

على هامش معرض Cairo ICT 2021، ألقى بوب زاو، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل بـ هواوي مصر الكلمة الافتتاحية للشركة في ملتقى TransMEA للنقل الذكي، مؤكدا أن النقل واللوجيستيات يعدان من أهم القطاعات التي تلعب دوراً حيوياً في ربط المدن العالمية

كما شارك بجلسة نقاشية تحت عنوان “قطاع السكك الحديدية: أكثر أماناً وراحة” إلى جانب لفيف من مسؤولي كبرى الشركات العاملة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، مستعرضًا إمكانيات الشركة في تطوير القطاع وتحويله رقميًا بما يتماشى مع رؤية الدولة الاستراتيجية مصر 2030.

وأوضح زاو أن النقل واللوجيستيات يعد من أهم القطاعات والتي تلعب دوراً حيوياً في ربط المدن العالمية ومن ثم دفع مسيرة تنميتها، لذا تضع الشركة تطوير هذا القطاع على رأس أولوياتها.

وأشار إلى أن مشكلات القطاع لا تكمن في البنية التحتية أو قلة الطرق، وإنما في توزيع البيانات والمعلومات المتعلقة بالطرق والسكك الحديدية والركاب على عدة أنظمة مستقلة.

كما أكد زاو أن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنها دفع عجلة التحول الرقمي في مجال النقل واللوجيستيات، مما يساهم في تحسين كفاءة حركة المرور وتقليل الازدحام وضمان أمان الركاب وحصولهم على تجربة متميزة، وهذا الأمر سيتم من خلال تعزيز عملية تبادل البيانات بين مختلف الإدارات اعتماداً على الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الأصطناعي.

وعن رؤية الشركة لتطوير هذا القطاع ، أوضح أن هواوي تعمل من خلال خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين في هذا القطاع الحيوي، على إنشاء نظام نقل رقمي متكامل يوفر تجربة متطورة وخدمات لوجيستية أكثر كفاءة، من شأنه تقديم مجموعة من الخدمات والاجراءات الموحدة تحت سقف واحد، بما في ذلك إنشاء هوية المستخدم وتنفيذ إجراءات الشحن والبضائع وإمكانية متابعتها.