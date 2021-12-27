رئيس القطاع الطبي بشركة أسترازينيكا: لدينا دواء جديد يكون أجساما مناعية ضد كورونا

علق دشريف وجيه رئيس القطاع الطبي بشركة أسترازينيكا على إعلان هيئة الشراء الموحد توقيع إتفاق مع أسترازنيكيا لتوريد علاج كورونا لوزارة الصحة المصرية قائلاً : “لدينا اكتشاف جديد مبني على تكنولوجيا الهندسة الجينية وهو دواء جديد يكون أجسام مناعية يقاوم كورونا”.

جاء ذلك في مداخلة عبر تطبيق زووم خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أنن العقار الجديد سوف يساعد من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة على تكوين أجسام مناعية لمقاومة كورونا قائلاً : “عقارنا الجديد سيكون بديل للقاح للفئات التي تحصل على أدوية مثبطة للمناعة مثل من يحصلون على علاج كيماوي أو من يزرعون أعضاء”.



لكنه كشف أن اللقاح يبقى هو خط الدفاع الأول لمقاومة كورونا والعقار الجديد يستهدف 2% فقط من الناس.



تابع : “العقار الجديد حصل على التصريح بالاستخدام الطارئ وقدمنا في مصر للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ ومسؤولية الحكومات توفيره ولن يتوافر في الصيدليات”.



وحول مصير من حصل على اللقاح وإمكانية الحصول على الدواء قال : “من حصل على التطعيم ممكن يستنى أسبوعين ويحصل على العقار الجديد”.



وفي بشرى سارى كشف رئيس القطاع الطبي بأسترازينكا أن الجرعة الثالثة أنتجت أجسام مضادة 6 أضعاف ونجحت في مقاومة أوميكرون.