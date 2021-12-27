اقتصاد وأسواق

رئيس القطاع الطبي بشركة أسترازينيكا: لدينا دواء جديد يكون أجساما مناعية ضد كورونا

العقار الجديد يستهدف 2% فقط من الناس.
المال - خاص 11:52 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 11:52 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

علق دشريف وجيه رئيس القطاع الطبي بشركة أسترازينيكا على إعلان هيئة الشراء الموحد توقيع إتفاق مع أسترازنيكيا لتوريد علاج كورونا لوزارة الصحة المصرية قائلاً : “لدينا اكتشاف جديد مبني على تكنولوجيا الهندسة الجينية وهو دواء جديد يكون أجسام مناعية يقاوم كورونا”.

جاء ذلك في مداخلة عبر تطبيق زووم خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

اقرأ أيضا  الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق العامة

وأوضح أنن العقار الجديد سوف يساعد من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة على تكوين أجسام مناعية لمقاومة كورونا قائلاً : “عقارنا الجديد سيكون بديل للقاح للفئات التي تحصل على أدوية مثبطة للمناعة مثل من يحصلون على علاج كيماوي أو من يزرعون أعضاء”.


لكنه كشف أن اللقاح يبقى هو خط الدفاع الأول لمقاومة كورونا والعقار الجديد يستهدف 2% فقط من الناس.

اقرأ أيضا  «معلومات الوزراء» : طلاب العالم معرضون لفقدان 17 تريليون دولار من دخولهم بسبب إغلاقات المدارس


تابع : “العقار الجديد حصل على التصريح بالاستخدام الطارئ وقدمنا في مصر للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ ومسؤولية الحكومات توفيره ولن يتوافر في الصيدليات”.


وحول مصير من حصل على اللقاح وإمكانية الحصول على الدواء قال : “من حصل على التطعيم ممكن يستنى أسبوعين ويحصل على العقار الجديد”.


وفي بشرى سارى كشف رئيس القطاع الطبي بأسترازينكا أن الجرعة الثالثة أنتجت أجسام مضادة 6 أضعاف ونجحت في مقاومة أوميكرون.

اقرأ أيضا  أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 25-12-2021
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

مشروعات النواب توصي بمراجعة أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية

ياسمين فواز 9:55 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

هيئة التنمية الصناعية: توحيد جهة الولاية لتخصيص الأراضي للمستثمرين

ياسمين فواز 8:36 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق بالشحن الجوي (مستند)

السيد فؤاد 8:11 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 27-12-2021 وعيار 21 يسجل 791 جنيها

عمر سالم 5:18 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

«المال» داخل مصنعي الصابون والعلف الحيواني بالإسكندرية للزيوت (صور)

محمد مجدي 4:51 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

تراجع صادرات «شيني» 45% العام المالي الماضي

منى عبدالباري 4:31 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21