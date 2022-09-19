رئيس القطاع التجاري بـ«Cyshield»: نخطط لاقتحام 3 أسواق جديدة بالخليج العربي خلال العامين المقبلين

قال محمد العشري، رئيس القطاع التجاري بشركة“Cyshield” مصر، إن شركته تخطط لاقتحام أسواق جديدة خلال العامين المقبلين في منطقة الخليج العربي، في مقدمتها أسواق الكويت والامارات وقطر.

وأضاف العشري في تصريحات خاصة «المال»، أن نسبة مساهمة الشركة من السوق تقدر بنحو 50%، مبينًا أن الشركة تعتزم تعظيم معدل النمو خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما تشهده الدولة المصرية من اتجاه نحو التحول الرقمي.

وتأسست CyShield في عام 2016 ، وهي شركة خدمات رقمية رائدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء وهندسة البرمجيات.

وتعد Cyshield شركة مصرية 100%، تعمل في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا تأمين المعلومات، وهدفها خدمة البنية التحتية لمصر، لتكون آمنة لمواجهة أي مخاطر حول العالم.

وتعمل CyShield مع الشركات الكبيرة بما في ذلك المؤسسات المالية والإعلامية والرعاية الصحية والمنظمات الحكومية.

وانعقدت فعاليات المؤتمر العربى السادس لأمن المعلومات (ARAB SECURITY CONFERENCE)، والذى ترعاه جريدة المال إعلاميًا يومى 18 و19 سبتمبر.

وافتتح المؤتمر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، واستهدف تسليط الضوء على أحدث اتجاهات أمن المعلومات، وحماية الفضاء السيبراني، ورفع الوعى بشأن أهمية تأمين المعلومات لضمان استمرارية عمل المؤسسات ومصالح الدول، تزامنًا مع مرحلة التحول الرقمى والتطور التكنولوجى السريع الذى يشهده العالم، فضلًا عن دعم وتدريب الشباب على كيفية الاستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية، وفحص الشبكات والأنظمة.