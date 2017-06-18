رئيس القرى السياحية: ارتفاع عوائد مارينا إلى 4 مليارات جنيه

بدور إبراهيم:كشف المهندس حاتم محمود، رئيس جهاز القرى السياحية، عن الحصول على موافقة الجمعية العمومية لاستكمال المخطط الخاص بتنمية مارينا، والذى تم تنفيذ %12 منه حتى الآن.وأشار إلى أنه من المقرر تنفيذ 16 فيلا بمساحة 280 مترًا، و312 شاليه بمساحة من 114 إلى 152 مترًا بتكلفة إنشائية 170 مليون جنيه،

بدور إبراهيم: كشف المهندس حاتم محمود، رئيس جهاز القرى السياحية، عن الحصول على موافقة الجمعية العمومية لاستكمال المخطط الخاص بتنمية مارينا، والذى تم تنفيذ %12 منه حتى الآن. وأشار إلى أنه من المقرر تنفيذ 16 فيلا بمساحة 280 مترًا، و312 شاليه بمساحة من 114 إلى 152 مترًا بتكلفة إنشائية 170 مليون جنيه، وسيتم إنشاؤها على حدود أسوار المدينة، وسيتم طرحها للتسويق والبيع عقب إنهاء الأعمال الإنشائية، وحجم المبيعات المتوقع من تلك الوحدات 400 مليون جنيه بعائد استثمارى 230 مليونًا. ولفت «محمود» إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والأنشطة بمارينا لرفع القيمة المضافة، وتلبية احتياجات الملاك، كما يتم بصورة دورية طرح أكشاك لأنشطة مختلفة بنظام حق الانتفاع، ويشرط على المؤجرين إقامة أنشطة تختلف عن المحال. وأكد أنه سيتم تنفيذ مشروعات خدمية بطريق الساحل من وادى النطرون العلمين إلى الأحلام بناء على تعليمات وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى؛ بغرض تحويل المدينة إلى منطقة جذب طوال أيام السنة وليس أشهر الصيف، وسيتم تنفيذ 3 أبراج ارتفاع كل برج 100 متر، ومطاعم وكافيهات وبحيرات، وستصبح تلك المنطقة امتداد مارينا. وذكر رئيس جهاز القرى السياحية، أنه تم الحصول على موافقة الوزارة لتحويل المسرح الرومانى المكشوف إلى مغطى خلال الشتاء المقبل، كما سيتم إنشاء مجمع مطاعم لخدمة الطريق الساحلى، لافتًا إلى أنه سيتم قريبا الانتهاء من مخطط تطوير جنوب مارينا، وتم الحصول على موافقة وزارة الآثار لترحيل الطريق وفتح قناة جديدة لربط البحر بمنطقة مارينا تضم كبارى لقنوات مكشوفة، وتربط جنوب مارينا بمارينا الأم. وأوضح «محمود» أنه فى إطار توجهات الدولة وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة التعديات على أراضى الدولة تم إصدار 40 قرارًا لإزالة تعديات على 2800 فدان عبارة عن مبانٍ وإشغالات. وأفاد أنه من المتوقع الوصول بعائدات مارينا عقب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الكبرى من 3 إلى 4 مليارات جنيه خلال سنتين، ومن ثم زيادة العائد السنوى من المدينة وتوجيهه فى مشروعات التنمية والتطوير ورفع مستوى الخدمات. ونبه رئيس جهاز القرى السياحية، أنه تم مخاطبة الوزارة لتقنين الحدائق المتواجدة بداخل الفيلات، حيث إن أغلب عقود الملكية تشميل المبانى دون الحدائق، وفى حال تقنينها سيتم إدخال إيرادات للدولة لا تقل عن 2 مليار جنيه، إذ إن مساحة مسطح الحدائق تتخطى الـ2.5 مليون متر. وألمح أن الجهاز يقوم دوريًّا بأعمال التطوير وإعادة التأهيل بالقرى السياحية ومارينا، إذ تم خلال العام الماضى تطوير المداخل 4 و5 وإنشاء ساحات انتظار السيارات، ومن المقرر بدء إنشاء عدايات جديدة وأرصفة وجزيرة 1 و3، وتتسم تلك الأعمال بارتفاع تكلفتها، وسيتم البدء فى تنفيذها خلال الموسم الشتوى المقبل، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال تكريك بحيرات وبوغاز بتكلفة تتراوح بين 6 و 10 ملايين جنيه، وسيتم استكمال تطوير الطرق وصيانة الكبارى، وإنشاء حاجز أمواج للمنطقتين 6 و7. وأكد «محمود» أنه تم مؤخرا إعادة طرح كافيتريا ببوابة 5 بمساحة 1000 متر، إذ كانت قد طرحت العام الماضى بنظام حق الانتفاع ولم يلتزم المؤجر بالشروط، وتم إعادة طرحها بسعر أعلى وصل إلى مليون وربع المليون فى الموسم، فى حين كان إيجارها العام الماضى أقل من المليون. وشدد على أنه يتم تمويل أعمال التطوير بمارينا ذاتيا، لافتًا إلى أنه تم تحسين مستوى خدمات المرافق من المياه والكهرباء والصرف الصحى. ولفت إلى أن الوزير منح تعليمات بإنشاء محطة تحلية مياه بحر بطاقة 5000 متر مكعب يوميًّا لتلبية الاحتياجات المتزايدة، ومن المقرر الانتهاء منها منتصف الشهر القادم وتبلغ تكلفتها 77 مليون جنيه. وأكد رئيس جهاز القرى السياحية، أن أسعار الوحدات بمارينا تضاعفت فى الآونة الأخيرة، فوصل سعر الفيلا على سبيل المثال من 6 إلى 12 مليون جنيه، مما يعكس جاذبية المنطقة رغم ظهور العديد من المناطق الساحلية، لافتًا إلى أن القرية تتسم بطراز معمارى فريد، وخدمات تنمية شاملة تميزها عن قرى الساحل. وأوضح أنه تم حل جميع المشكلات مع الملاك واتحاد الشاغلين، ولا توجد أى مشكلة حاليًّا بين الطرفين، كما طلب الملاك عدم دخول الغرباء إلى القرية عبر التذاكر خلال العام الماضى، مما أثر على المحال، ويجرى التفاوض حاليًّا حول إمكانية السماح بدخول الغرباء مع رفع تذكرة الدخول.