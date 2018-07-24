رئيس القاهرة الجديدة يوضح حقيقة فيديو انكسار خط مياه بالمدينة

بدور إبراهيمعقب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على الفيديو الذى تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعى، ويظهر انكسار خط مياه أمام أحد الكافيهات بالمدينة، بأنه في حدود الساعة الواحدة صباحا حدث كسر مفاجئ فى خط مياه قطر 500 مم والواصل من خط قطر 700 مم ع

بدور إبراهيم

عقب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على الفيديو الذى تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعى، ويظهر انكسار خط مياه أمام أحد الكافيهات بالمدينة، بأنه في حدود الساعة الواحدة صباحا حدث كسر مفاجئ فى خط مياه قطر 500 مم والواصل من خط قطر 700 مم على شارع التسعين الجنوبي والمغذي بوستر منطقة النرجس عمارات.

وأضاف أن الكسر حدث فى منطقة اللاند سكيب الخاصة بأحد الفنادق، لوقوع الخط تحت سور من المباني (سمك طوبة وميدة خرسانية) بارتفاع إجمالى للسور لا يقل عن 3 أمتار، تم بناؤه مباشرة دون وجود ارتفاع كافٍ من الردم، أو أي أعمال حماية عند إنشاء السور، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح، وعادت خدمة مياه الشرب للمواطنين.