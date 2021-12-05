الإسكندرية

رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع استعدادات الشركة لـ«نوة قاسم» بالإسكندرية

ناقش الحلول الفنية المقترحة للمناطق الساخنة وغير المخدومة بالصرف الصحي
معتز محمود 3:01 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 3:01 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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اجتمع ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد، بمقر شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لمتابعة استعدادات الشركة لنوه قاسم، ومناقشة الحلول الفنية المقترحة للمناطق الساخنة، وغير المخدومة بالصرف الصحى.

وتم المرور علي أماكن تمركز السيارات بمناطق المحافظة المختلفة، وعلي بعض المحطات للاطمئنان علي سير العمل، ومناسيب البيارات واستعدادات الشركة لاستقبال نوة قاسم، التى يصاحبها احتمالية سقوط الأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

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وشملت الجولة الميدانية التى أجراها رئيس الشركة، عددا من المواقع الساخنة فى منطقة كيلوباترا، وشارع مصطفى كامل بالرأس السوداء، وسموحة منطقة النقل والهندسة، كوبرى فورد، منطقة الفنون الجميلة شارع ابو قير، ومناطق قطاع شرق بمحافظة الإسكندرية.

كما تفقد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مواقع تمركز المعدات والبدلات، التى تم الدفع بها من شركة مياه الشرب بالقاهرة، للاستعانة بها للتعامل مع موجة التقلبات الجوية.

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ووجه رسلان بمتابعة أعمال التطهير بصفة مستمرة أوقات توقف النوات، وحل أى عثرات، والتعاون الكامل والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، لخدمة المواطن السكندرى.

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بقلم معتز محمود

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