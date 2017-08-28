رئيس القابضة لمياه الشرب: أجور الموظفين ارتفعت 20 – 30%

بدور إبراهيم: أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة والشركات التابعة ينطبق عليها قانون الأعمال رقم «203» ومن ثم لا تسرى عليها العلاوات التى أقرتها الدولة للمخاطبين بالقانون المدنى مؤخرا والتى تتمثل فى علاوة خاصة 10 % وعلاوة غلاء 10 %، مشيرا إلى

بدور إبراهيم:

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة والشركات التابعة ينطبق عليها قانون الأعمال رقم «203» ومن ثم لا تسرى عليها العلاوات التى أقرتها الدولة للمخاطبين بالقانون المدنى مؤخرا والتى تتمثل فى علاوة خاصة 10 % وعلاوة غلاء 10 %، مشيرا إلى أنه تم توضيح سوء الفهم للعاملين بالشركة، كما أن حركة العمل مستقرة بجميع الشركات التابعة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت مطالبة بعض العاملين بالشركة القابضة بصرف علاوتى الغلاء والاستثنائية، وقد وصلت إلى المطالبة بتنظيم وقفات.

وأشار«رسلان» إلى أنه تم صرف علاوة %10 صدر بها قرار و تطبق بأثر رجعى لمدة 11 شهرا، كما تم تطبيق علاوة خاصة 15 % كان قد صدر بها قرار فى عام 2012 ووفقا للقرار يتم تطبيقها بعد 5 سنوات، مشيرا إلى أن شهر يوليو الماضى شهد صرف تلك العلاوة، بالإضافة إلى 10 % ليصبح إجمالى العلاوتين اللتان تمت إضافتهما لرواتب العاملين 22 % ومن ثم فإن أجور العاملين بالشركات ارتفعت بنسبة 20 – 30 %، ولفت إلى تطبيق زيادة سنوية على الأجر الأساسى 7 % وفقا للقانون.

وأوضح أنه يتم سنويا صرف مكافآت أداء للشركات التى حققت أداء جيدا طوال العام، كنوع من التحفيز للعاملين بواقع من 8 – 10 شهور.

وكشف أن الشركة تدرس إجراء تعديل فى اللائحة لمنح المكافآت على الراتب الأساسى الذى شهد ارتفاعاً، فى عامى 2013 و2014 إذ تطبق المكافآت وفقا للائحة على الأساسى المثبت فى 2012.

وأشار إلى أن تعريفة مياه الشرب ارتفعت مؤخراُ بنسبة 20 – 30 % بعد أن ارتفع المتر المكعب من 30 إلى 45 قرشا فى شريحة الاستهلاك الأولى.

وقد قرر مجلس الوزراء رفع سعر مياه الشرب والصرف الصحى، اعتبارا من شهر أغسطس الجارى ونشر القرار بالجريدة الرسمية، كما تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلى إلى 45 قرشًا للمتر المكعب بدلًا من 30 فى شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشًا بدلًا من 70 قرشًا للمتر المكعب فى الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبًا)، وإلى 165 قرشًا بدلًا من 155 للشريحة الثالثة (21-30 مترًا مكعبًا).

كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحى التى تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63% بدلا من 57 %، وزيادة رسوم 200 قرش للمتر المكعب، لاستهلاك الشريحة التى تصل إلى 40 مترًا مكعبًا و215 قرشًا للشريحة التى يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبًا.

وتضمن القرار زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية إلى 220 قرشًا للمؤسسات الحكومية، بدلا من 180، وإلى 240 قرشًا بدلا من 200 للاستهلاك التجارى و335 قرشًا بدلا من 285.

وأوضح أن سعر المتر المكعب للمياه لايزال مدعماً وأن تلك الزيادة تقلل فقط الخسائر الناتجة عن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الكهرباء والبنزين والطاقة ومختلف مستلزمات الإنتاج والتى شهدت ارتفاعات كبرى عقب تعويم الجنيه أمام الدولار.

و أضاف أنه تم توقيع قرض بقيمة 400 مليون يورو مع بنك الإعمار الأوروبى والاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى لتنفيذ محطات صرف صحى بالفيوم، تستفيد منها جميع القرى التى تصب فى بحيرة قارون.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 245 مشروعا بمختلف القرى، خصوصا أن تلك المشروعات تتطلب وصلات منزلية بقيمة 1.6 مليار جنيه لغير القادرين، وتوفير مبالغ من خلال وزارت الإسكان والتضامن والتنمية المحلية، إضافة إلى الجمعيات الأهلية لمساعدة غير القادرين.

ولفت إلى أن الشركة تركز على نقاء مياه الشرب كأولوية أولى وتتم المراقبة الداخلية من خلال المعامل المركزية والمرجعية، كما أن هناك مراقبة خارجية، تتمثل فى وزارة الصحة والبيئة وغيرهما.