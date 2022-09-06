رئيس القابضة للنقل البحري يكلف عبد القادر جاب برئاسة مجلس إدارة «حاويات بورسعيد»

قرر اللواء عبدالمطلب خضر العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، تعيين اللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله رئيسا لمجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع خلفا للواء علاء ندا، بعد يومين من صدور قراره بتعيين الربان طارق شاهين الرئيس السابق لهيئة ميناء الإسكندرية، عضو منتدب تنفيذي للشركة.

وتعد بورسعيد للحاويات واحدة من ثلاث شركات حاويات تملكها القابضه للنقل البري والبحرى والتى تم نقل تبعيتها مؤخرا من وزارة قطاع الاعمال لوزارة النقل

ويعد جاب الله واحدا من أبرز قيادات النقل البحري، إذ تولى العديد من المناصب القيادية , اهمها رئاسة قطاع النقل البحري، ورئاسة هيئتي موانى البحر الاحمر والاسكندريه، اضافة إلى رئاستة شركة القناه لليوكيلات الملاحية, و حصل على جائزه افضل شخصيه بحريه ضمن تصنيف الـ (top 100) لخمس سنوات متتالية.

و يترأس المكتب التنفيذي للصالون البحري احد اهم الكيانات البحريه فى المجال التطوعى، ويشغل حاليا رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس، بجانب عضويته للعديد من مجالس ادارات هيئات موانئ مصر ومعظم الشركات العامله في مجال النقل البحري.



