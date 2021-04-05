رئيس «القابضة للمياه» يكرم الأمهات المثاليات بشركات مياه الشرب والصرف الصحى (صور)

الشركة لديها العديد من النماذج التى أثبتت من خلالها المرأة المصرية قدرتها على القيادة والريادة

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الأمهات المثاليات بالشركة القابضة والشركات التابعة لعام 2021، عن دورهن في تأدية رسالتهن على الصعيد المهني والأسري على حد سواء.

وقال رسلان إن جميع الأمهات يستحققن التكريم، لما يبذلنه من دور بارز فى بناء المجتمع، وتربية الأبناء لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن فى التنمية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية دور المرأة فى كل المجالات وقدرتها على المنافسة وإثبات كفاءتها بالمناصب التى تتقلدها.

مشيرا إلى أن التكريم يأتي فى ظل اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وتكريمها فى مختلف المناسبات ما يعكس أنها شريك أساسى فى تقدم الوطن.

وأضاف أن الشركة لديها العديد من النماذج والكوادر بمختلف القطاعات والإدارات، التى أثبتت من خلالها المرأة المصرية قدرتها على القيادة والريادة.

وأعرب رئيس الشركة القابضة، عن اعتزازه وتقديره لقصص كفاحهن، وما قدمن لجعل أبناءها نماذج مشرفة ومضيئة تسهم في بناء وتنمية الوطن.

موجها الشكر لفريق العمل بالشركة القابضة لحرصهم على تنظيم هذا التكريم بالشكل اللائق، واختيار تلك النماذج المشرفة وفقا للمعايير الموضوعة والمسابقة التى نظمتها إدارة العلاقات العامة بالشركة، فى ظل ظروف جائحة كورونا مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية.

وشملت فعاليات تكريم الأمهات المثاليات من الشركة القابضة، وهن (السيدة نجوي توفيق سيد، السيدة ماجده عزيز بطرس، السيدة عطيات أحمد عبد المعبود)، والأمهات المثاليات من الشركات التابعة، وهن (السيدة ماجده أحمد حسن بشركة مياه الشرب بالقاهرة، السيدة آمال محمد منصور بالأقصر، السيدة آمال عزمي إمام بالمنيا، السيدة إيمان أبوالحسن محمد بسوهاج، السيدة شربات محمد عبد اللطيف بالقليوبية).