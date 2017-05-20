رئيس القابضة للمياه : لم نرفع الأسعار وننتظر موافقة الوزراء

سمر السيدقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة لن تتجه لرفع أسعار تعريفة المتر المكعب من المياه خلال الفترة المقبلة.وأكد، لـ"المال"، أن الشركة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على الدراسة المقدَّمة من الجهاز التنظيمى لمياه الشرب لتحريك تعريفة المياه والتى لم

سمر السيد

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة لن تتجه لرفع أسعار تعريفة المتر المكعب من المياه خلال الفترة المقبلة.





وأكد، لـ”المال”، أن الشركة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على الدراسة المقدَّمة من الجهاز التنظيمى لمياه الشرب لتحريك تعريفة المياه والتى لم يتم إقرارها حتى الآن.

يُشار إلى أن الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى كان قد تقدَّم، ديسمبر الماضى، لمجلس الوزراء بمسوَّدة الزيادات الجديدة فى تعريفة المياه للشرائح الاستهلاكية التى تبدأ من 21 مترًا مكعبًا شهريًّا،

ولم تقرّ المسوَّدة المقدمة أى تعريفات جديدة على الـ3 شرائح الاستهلاكية الأولى، والخاصة بالفئات منخفضة الدخل، وتضمنت إمكانية تخفيض التعريفة المفروضة على الشريحة الأولى التى لا يتخطى استهلاكها 10 مترات مكعبة شهريًّا؛ مراعاةً للفقراء.

كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قد أقرت زيادات جديدة فى تعريفة المياه يناير 2016 بواقع 25%، إذ تم رفع سعر الشريحة الأولى “لا يتخطى استهلاكها 10 مترات مكعبة” إلى 30 قرشًا، بدلًا من 23 قرشًا، أما الشريحة الثانية وتبدأ من 11 مترًا وحتى 20 مترًا، فوصل سعرها إلى 70 قرشًا، بدلًا من 50، وتمت محاسبة الشريحة الثالثة على سعر 105 قروش، تليها الشريحة الرابعة بسعر 155 قرشًا للمتر، وهى شريحة يتعدى استهلاكها 40 مترًا مكعبًا شهريًّا.

كما تمت زيادة سعر المتر المكعب للأغراض التجارية لـ2 جنيه، و180 قرشًا للجهات الحكومية، و285 قرشًا للمتر الصناعى، و290 قرشًا للمتر السياحى.