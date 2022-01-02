رئيس القابضة للمطارات: حركة الطيران عادت لطبيعتها بمطار الغردقة بعد تأثرها بالعاصفة الثلجية

صرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن حركة الطيران بمطار الغردقة الدولى عادت إلى طبيعتها بمبنى 1 و2 بالمطار. وأكد أن الرحلات تشهد حاليا انتظاما فى التشغيل وانسيابية الحركة بعد أن أدت الأمطار والعاصفة الثلجية…

صرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن حركة الطيران بمطار الغردقة الدولى عادت إلى طبيعتها بمبنى 1 و2 بالمطار.

وأكد أن الرحلات تشهد حاليا انتظاما فى التشغيل وانسيابية الحركة بعد أن أدت الأمطار والعاصفة الثلجية غير المسبوقة التى تعرضت لها مدينة الغردقة أمس واليوم إلى انقطاع الكهرباء وعودتها بصورة متكررة مما أدى إلى تعطل خدمات الترحيل الآلى بمطار الغردقة حيث اضطرت سلطات المطار إلى تشغيل الخدمات وإنهاء الإجراءات ” يدويا ” وهو ما أدى إلى تأخر الرحلات وتكدس المسافرين بالمطار.

أشاد محروس بجهود جميع العاملين في مطار الغردقة فى حل مشكلة التكدس وإنهاء الإجراءات .