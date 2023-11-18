رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يتوقع تراجع أسعار السجائر في مارس 2024

توقع عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تراجع أسعار السجائر في مارس 2024 .

جاء ذلك مداخلة تليفونية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وعن موعد انتهاء أزمة السجائر وأسعارها في الأسواق قال: “عندما تتوفر الكميات الكبيرة بمستويات الانتاج السابقة ونتحكم في نظام التوزيع ولدينا خطة في منظومة التوزيع تضبط ذلك”.

وأضاف: “الدخان له مواسم يبدأ مع الربع الأول من السنة حتى يتوفر محصول التبغ وبالتالي مع انتظام المحاصيل في الاسواق العامية خلال الربع الاول من العام أتوقع عودة الأسواق لطبيعتها حيث نتوفر الكميات الكبيرة بمستويات الانتاج السابقة ونتحكم في نظام التوزيع ولدينا خطة لذلك”.



وكشف أن اسعار السجائر ومتوزيعها على الاسواق لن ينضبط إلا خلال الربع الأول من العام 2024 تحديدا في مارس القادم.



وحول اتهام الشركات الأجنبية للشرقية للدخان بالاحتكار علق قائلاً : ” أحب أوضح أمر أن الشرقية للدخان لم تكن في يوم من الأيام محتكرة كنا نتيح للجميع التصنيع لدينا مثل فيليب موريس والمنصور وغيرها ولكن كلا منهم يسوق منتجاته بنفسه”.



وأوضح أن “احتكار تصنيع ولي س إحتكار تسويق وحالياً شركة gti تعمل معنا وعقدها معنا ثلاثة سنوات تنتهي في مايو 2024 وليس لدينا أي نية لعدم التجديد ونحرص على التجديد له أكثر منه لأنها في النهاية مستثمر أجنبي ومصدر حصيلة دولارية ونحن أحرص عليه وعلى تواجده.



وأضاف: ” الشرقية للدخان لم تكن محتكرة في أي يوم من الأيام و قواعد المنافسة للشرقية للدخان متاحة.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية “إيسترن كومباني لصالح شركة غلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة.