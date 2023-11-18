رئيس القابضة للصناعات الكيماوية: نفذنا صفقة الشرقية للدخان على سعر الدولار الرسمي 30.9 جنيه

كشف عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن تنفيذ صفقة الشرقية للدخان على سعر الدولار الرسمي 30.9 جنيه.

جاء ذلك مداخلة تليفونية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، تعليقا على إتمام صفقة بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة لشركته بالشركة الشرقية “إيسترن كومباني لصالح شركة غلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة.

وقال مصطفى: “بعنا 30% من حصتنا في شركة الشرقية للدخان، بـ625 مليون دولار، ما يعادل 19.3 مليار جنيه. حيث كنا نملك 50.9% من أسهم الشرقية للدخان”.



وأضاف أن “القيمة تم الاتفاق على تنفيذها في الجزء الأكبر في البورصة ولكن هناك مستحقات على دفعات طبقاً لجدول السداد المتفق عليه خلال 12 شهرا القادمة بإجمالي 625 مليون دولار ونفذنا سعر صفقة الشرقية للدخان على سعر الدولار الرسمي في نفس اليوم 30.9 جنيه للدولار في يوم التنفيذ”.



وكشف أن الشريحة الأولى من عملية البيع البالغه 530 مليون دولار سيتم في أعقاب نقل الأسهم للمستثمر الجديد وسوف تدخل خزينة القابضة لصناعات الكيماوية يوم الاحد أو الاثنين القادمين .



وأشار إلى أن عقود صفقة الشرقية للدخان بدا التفاوض عليها منذ الربع الأول من عام 2023 واستغرقت جلسات كثيرة ومتعددة ونسخة عقود الصفقة التي جرى التوقيع عليها كانت النسخة الـ113، وهذا نتيجة الكثير من المفاوضات.



وأضاف: “كان هناك تفاوض كبير جداً على عدد من البنود للوصول للصيغة النهائية بماشركة عدد كبير من المسؤولين وهي من أحسن الصفقات التي تم تنفيذها لأنها جلبت استثمارا أجنبيا مباشرا في توقيت مهم وبسعر صرف جيد جداً”.



وأشاد بتأثيرات تلك الصفقة على الشركة الشرقية للدخان خلال الفترة القادمة قائلاً : “بغض النظر عن العوائد على مستوى الاقتصاد الكلي فإن انعكاس تأثيرات هذه الصفقة على الشرقية للدخان نفسها سوف يظهر جلياً على نتائج أعمالها خلال الفترة المقبلة ليس فقط الإيراد ولكن في كافة الخطوات القادمة”.



وحول مصير القيمة التمويلية بقدر 150 مليون دلار لشراء التبغ التي كان من المفترض ضخها عليق قائلاً : ” 150 مليون دولار عبارة عن تفاهمات تمت بين المستثمر وبعض البنوك المصرية حتى يتم تدبير 150 مليون دولار لشراء التبغ وهي تسهيلات بنكية للشرقية للدخان بضمان المستثمر وهي ليست استثمارات سيتم ضخها من المستثمر ولكن تسهيلات بنكية عبر اعتمادات مستندية يتم سددهاً عبر أجل معين يتم السداد فيه وهي بفوائد”.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة الجديد الذي سيعاد تشكيله يشهد تنوعاً كبيراً.



وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية “إيسترن كومباني لصالح شركة غلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة.