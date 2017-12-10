رئيس القابضة للصناعات الغذائية: الطرح في البورصة غير وارد حالياً

كتب محمد مجدي قال اللواء الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريح خاص لـ"المال"، إنه غير وارد حالياً طرح الشركات التابعة للقابضة في البورصة المصرية. وأكد فهمي أن هناك حاليا تعاون مشترك مع وزارة التخطيط وذلك لبحث كيفية تطوير الشركات التابعة للقابضة الغذائية والعمل على تعظ



كتب محمد مجدي

قال اللواء الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريح خاص لـ”المال”، إنه غير وارد حالياً طرح الشركات التابعة للقابضة في البورصة المصرية.

وأكد فهمي أن هناك حاليا تعاون مشترك مع وزارة التخطيط وذلك لبحث كيفية تطوير الشركات التابعة للقابضة الغذائية والعمل على تعظيم أصولها المالية والاستفادة الأمثل من الأرباح التي يتم تحقيقها.

يشار إلي أنه كان هناك نية لطرح إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة المصرية من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى أطلقته الحكومة منذ فترة.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ”المال”، إن الشركات المرشحة للطرح فى البورصة، تتضمن “السكر للصناعات التكاملية”، و”قها للصناعات الغذائية”، وقد تكون هناك شركات أخري.

كما أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين صرح منتصف العام الحالى بأن الوزارة تدرس إعادة هيكلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرحها فى البورصة، والتى يتبعها 43 شركة.