استثمار

رئيس القابضة للتشييد: «مختار إبراهيم» تنافس على أعمال مقاولات فى أبوظبى بقيمة 200 مليون درهم

تجهيز 3 توابع لتنفيذ مشروعات بنية تحتية بليبيا
عصام عميرة 9:30 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21 9:30 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21

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كشف هشام أبو العطا، العضو المنتدب لـ«القابضة للتشييد والتعمير» أن شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» تنافس على أربعة مشروعات بنية تحتية فى أبوظبى بقيمة تقترب من 200 مليون درهم.

وأضاف لـ«المال» أن «مختار إبراهيم » تأمل فى الحصول على أمر الإسناد وتوقيع العقود النهائية قريبًا، لافتًا إلى أنها تتولى تنفيذ عدة مشروعات فى السوق العربية ولديها سابقة أعمال جيدة ولم تشهد أى توقفات عن التنفيذ منذ بدء جائحة كورونا.

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وتتولى « مختار إبراهيم» تنفيذ مشروعات فى الدول العربية خاصة سلطنة عمان وإمارة أبوظبى، بحجم تعاقدات 15 مليار جنيه.

تجهيز 3 توابع لتنفيذ مشروعات بنية تحتية بليبيا

فى سياق متصل، أعلن «أبوالعطا» عن تجهيز 3 شركات تابعة لاقتحام السوق الليبية والمساهمة فى تنفيذ مشروعات بنية تحتية، لافتًا إلى أن السوق الليبية واعدة جدًا فى ظل وجود خطة إعادة الإعمار.

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 وأضاف أن الشركات التى تم تجهيزها للدخول فى مشروعات بالسوق الليبية تضم «حسن علام»، المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، والسد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو»، لافتًا إلى أن تلك الكيانات لديها الإمكانية لتنفيذ كل الأعمال والمشروعات التى تطلب منها وفى التوقيتات المناسبة.

يشار إلى أن «حسن علام» وقعت عقدا لإعادة تأهيل أحد أهم الجسور فى مدينة الموصل العراقية، بتكلفة 240 مليون جنيه، بما يمثل إضافة لمحفظة أعمالها الخارجية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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