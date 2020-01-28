رئيس «القابضة للأدوية» يعتذر عن عدم استكمال عضويته في «أكتوبر فارما»

اعتذر الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية، عن عدم استكمال مهامه كعضو بمجلس إدارة «أكتوبر فارما»، ممثلاً لشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، فى أعقاب اعتراض باقى المساهمين.

وانفردت «المال» منذ فترة بالكشف عن خلافات مساهمى «أكتوبر فارما»، بعدما رشحت «أكديما» حجازى لتمثيلها فى عضوية مجلس الإدارة، أدت لاعتراض البعض وعلى رأسهم كيانات سعودية وإماراتية ومصرية تمتلك نحو 55 % من رأسمال الشركة، وطالبوا الجهات الرقابية والحكومية بالتدخل لوقف القرار.

وقالت مصادر مقربة من مساهمى «أكتوبر فارما» إن حجازى وجه الشكر لمسئولى «أكديما» على ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الأولى، وقرر عدم استكمال المهمة نظراً للخلاف الأخير فى وجهات النظر بين المساهمين الرئيسيين.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار كانت قد أصدرت فتوى بنهاية العام الماضى، تقضى بعدم جواز تولى أحمد حجازى- باعتباره رئيساً وعضواً منتدباً للشركة القابضة للأدوية- لعضوية مجلس إدارة أى من الشركات الأخرى، ما يتعارض مع مقتضيات تفرغه للإدارة.

ويتوزع هيكل ملكية أكتوبر فارما بواقع 29.6 % لأكديما، و27.2 % للسعودية المصرية للاستثمارات الصناعية SEII، و15.7 % للشركة العربية المشتركة للاستثمار، و13.16 % لمجموعة السعودية للاستثمار والتسوق، والباقى أسهم حرة التداول، إلى جانب حصص ضئيلة لرجلى الأعمال فؤاد اللافى، ومحمد إيهاب.

وأوضحت المصادر أن «أكديما» لم ترشح ممثلا جديدا لعضوية «أكتوبر فارما» خلفاً لحجازى.

وجاء اعتراض تحالف المساهمين على خطوة تعيين حجازى لعدة أمور، منها أنه يتولى قيادة نحو 23 شركة حكومية أغلبها منافس لأكتوبر فارما، بما يؤدى لتعارض المصالح، بجانب جمعه بين عضوية أكثر من شركة فى نفس المجال، علاوة على مخالفة قواعد الحوكمة فى عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة تعمل فى نفس المجال.

وشملت اعتراضات المساهمين أن «أكتوبر فارما» تجرى معاملات دورية مع شركات تابعة للقابضة للأدوية، منها المصرية لتجارة الأدوية التى استحوذت على 8 % من مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2019 وعليها متأخرات بقيمة 15 مليون جنيه، كما أن شركتى سيد والنيل للأدوية تقومان بصناعة منتجات شبيهة ومنافسة لأكتوبر فارما.

وكانت «أكديما» قد ردت على اعتراضات المساهمين بالرفض وتوضيح أن الضوابط تمنع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت فى القرارات أو القضايا المرتبطة بهم.

مصادر: تجميد خطة مضاعفة رأس المال الهادفة لتخفيف أعباء القروض

وفى سياق متصل، قالت المصادر إن «أكتوبر فارما» جمدت خطة مضاعفة رأس المال بعد اعتراض «أكديما» على القرار فى الجمعية المنعقدة منذ شهر تقريباً، وفضل باقى المساهمين إغلاق الملف، واستكمال العمل بشكل طبيعى بالشركة.

وعقدت أكتوبر فارما جمعية عمومية غير عادية يوم 4 ديسمبر الجارى، لمضاعفة رأس المال إلى 120 مليون جنيه، عبر اكتتاب نقدى لقدامى المساهمين، بهدف إصلاح الهيكل التمويلى، وإقفال جزء من التسهيلات الائتمانية لتقليل المصروفات التمويلية، وإضافة خط إنتاج جديد للمراهم.

ويبلغ رأسمال أكتوبر فارما 60 مليون جنيه، موزع على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات.

وأكدت المصادر أن مضاعفة رأس المال كانت تصب بالأساس فى تخفيف أعباء القروض، والتى تقارب حالياً 240 مليون جنيه، كان سيتم خفضها بنحو 50 مليونا حال إتمام الزيادة، متابعة: قيمة القروض ما زالت دون حدود القلق، كما أن أسعار الفائدة تشهد انخفاضاً بما يمثل فرصا جيدة للشركة.

وأضافت المصادر: «أكتوبر فارما» كانت تخطط لإضافة خط جديد لإنتاج المراهم، وهو ما قد تتم دراسة تنفيذه بالاعتماد على الموارد الذاتية والأرباح المرحلة، بجانب أى آليات تمويلية أخرى، كما أن الشركة تعتمد على التصنيع لدى الغير حال الرغبة فى طرح منتجات جديدة.

وخلال أول 9 شهور من 2019، ارتفعت أرباح «أكتوبر فارما» بنحو 18.7 % إلى 19 مليون جنيه مقابل 16 مليوناً فى الفترة المناظرة من 2018، مستفيدة من زيادة المبيعات إلى 376 مليون جنيه مقابل 277 مليوناً.