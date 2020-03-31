رئيس القابضة المعدنية يعرض إنتاج أجهزة التنفس .. ومصانع السيارات الأقرب

بعد ان اتاحت شركة medtronic ، تصميماتها بدون حقوق ملكية

عرض رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية امكانية تصنيع اجهزة التنفس الصناعي فى كافة مصانعها التابعة للكيان، وذلك بعد احتياج العالم لتلك الاجهزة لمواجهة انتشار فيروس كورنا وتلبية احتياجات المستشفيات المصرية فى الوقت الراهن.

وأضاف الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ان تلك الخطوة تاتي بعد ان اتاحت شركة medtronic ، تصميماتها دون حقوق ملكية من اجل الانسانية.

وذكر “نافع” على حسابة الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، ان مصانع السيارات التابعة للكيان هى الأقرب للتصنيع ورغم محدودية الإمكانيات التقنية بالمقارنة بمتطلبات هذا النوع من التصنيع المتخصص، مؤكدا اننا على الاستعداد على التعاون بشتى الصور للتواصل.

طالب المتخصصين بالتقديم عبر البريد للتواصل وبدء الانتاج

وطالب نافع الشركاء فى التواصل من خلال الابريد الالكتروني chairman@mih.eg ، لبدء الانتاج لتلبية الاحتياجات المحلية فى تلك الاجهزة والتى اصبحت مطلوبة حاليا.

وكانت شركة ميدترونيك Medtronic عن إسقاط حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي التي تملكها، ومشاركة كل التصميمات مع الدول للبدء في تصنيعها، لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، بحسب مواقع صحفية.

وكان الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس الإدارة قد قرر تشكيل غرفة عمليات بهدف التواصل اليومي مع الشركات التابعة لمتابعة الموقف الإنتاجي وكافة الاجراءات الاحترازية من فيروس كورنا، لافتا الى ان القابضة وتوابعها الـ15 شركة يعمل بهم مايقرب من 27 ألف عامل وموظف.

الشركة القابضة المعدنية لديها 15 شركة تابعة

يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تدير 15 شركة تابعة أبرزها «مصر للألومنيوم، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، والنصر للكوك، والنصر للسيارات والهندسية للسيارات».

وأضاف “نافع” لـ”المال” انه سيتم مراعاه العاملات والعاملين فى الشركات التابعة والعمل على حصرهم من خلال مسح عاجل لتسهيل حصولهم على الاجازات بسبب تلك الظروف الراهنة، لافتا الى انه تم منع جميع الانشطة الرياضية والاجتماعية لحين انهاء تلك الفترة.

وتابع ان غرفة العمليات ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات وضع استراتيجية العمل خلال تلك الظروف، لافتا الى انه سيتم التواصل مع شركة النصر للادوية التابعة للشركة القابضة للادوية لتوفير الكميات المطلوبة من الكحوليات والتى تستخدم فى تطهير الايدي لجميع العاملين.

وتستهدف “القابضة للصناعات المعدنيـة” صافى ربح بقيمة 1.121 مليار جنيه العام المالى الجارى (2019/2020 ) ، وتسعى «القابضة للصناعات الكيماوية» إلى الوصول بصافى أرباحها إلى 738 مليون جنيه.