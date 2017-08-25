رئيس القابضة الكيماوية يناقش مع مسئول صينى الفرص الاستثمارية

المال- خاصاجتمع السفير ياسر النجار، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مع هانج بينج، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة الصينية بالقاهرة، في مكتبه الخاص بالشركة القابضة؛ لبحث إمكانية التعاون والمشاركة بين الشركة القابضة ممثلة في شركاتها التابعة، وبين الحكومة الصينية، والقطاع الخاص؛ وذلك

المال- خاص

اجتمع السفير ياسر النجار، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مع هانج بينج، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة الصينية بالقاهرة، في مكتبه الخاص بالشركة القابضة؛ لبحث إمكانية التعاون والمشاركة بين الشركة القابضة ممثلة في شركاتها التابعة، وبين الحكومة الصينية، والقطاع الخاص؛ وذلك للاستفادة من المجالات الخاصة بقطاع الأعمال العام المرتبط بالشركات التابعة للقابضة الكيماوية.





وعرض النجار على المسئول الصيني ما تقوم به الشركة القابضة من استثمارات وفرص متاحة بالشركات التابعة لها من أعمال تطوير وتحديث وإعادة الهيكلة الجارية حاليًّا، وكذلك المشروعات التي تقوم بها الشركات التابعة منها زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع فلنكات السكة الحديد بشركة “سيجوارت” ومشروع إنتاج الأمونيا واليوريا بشركة كيما، وكذلك الأعمال الخاصة بالتطوير بشركتي “الدلتا للأسمدة وراكتا لصناعة الورق”، إضافة إلى الدراسات الجارية لإنشاء شركة بتكنولوجيا حديثة لتجديد وتأهيل خطوط السكة الحديد، والدراسات المتعلقة بإيجاد المزيج الأمثل للطاقة للاستخدام في شركة القومية للأسمنت.

كما أوضح رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة الصينية أن هناك العديد من الفرص للدخول في مشاركات والتعاون في المجالات المشار إليها، وأن هناك شركات، سواء حكومية أو خاصة، ترغب في دخول السوق المصرية في المجالات الصناعية المرتبطة بالنشاطات التي تعمل فيها الشركات التابعة للقابضة الكيماوية.

فيما أعرب هانج بينج عن اهتمامه بمتابعة الفرص المذكورة، موضحًا أنه سيوافي الشركة القابضة بمقترحات محددة بشأنها.