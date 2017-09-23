رئيس القابضة الكيماوية يتفقد مصنع كيما 2

المال ـ خاص تفقد السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اليوم السبت، مشروع مصنع "كيما 2" لإنتاج الأمونيا واليوريا بأسوان، وذلك لمتابعة سير العمل.يأتي ذلك في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها للمشروع منذ يوليو الماضي، لتقييم خطوات العمل والتأكد من الالتزام ب

المال ـ خاص



تفقد السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اليوم السبت، مشروع مصنع “كيما 2” لإنتاج الأمونيا واليوريا بأسوان، وذلك لمتابعة سير العمل.

يأتي ذلك في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها للمشروع منذ يوليو الماضي، لتقييم خطوات العمل والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ للمشروع، والمقرر نهاية عام 2018.

ورافقه في الزيارة الدكتور علي صبري، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور المهندس حسن عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.



وقال النجار، إنه من ضمن المعوقات التي كانت تواجه المشروع خلال الفترة الماضية هي تراكم معدات إنشائية وهندسية في الجمارك، ولم يتم الإفراج عنها بسبب التمويل وبما أدى إلى تباطؤ معدلات التنفيذ، ولكن بعد جهود مكثفة، وتدخل مباشر من الشركة القابضة لحل هذه المشكلة، وتم الإفراج عن كل المعدات والآلات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، ووصلت إلى أرض المصنع بأسوان.

وأشار النجار إلى أنه تم التفاوض مع البنوك حول الإفراج عما يزيد عن 200 مليون جنيه كانت محتجزة لدى البنوك من أرصدة شركة “كيما”، وبالفعل تم الإفراج عن الأموال.

وأثناء الزيارة اطمئن على وصول المعدات الرئيسية الخاصة بإنتاج الأمونيا واليوريا إلى موقع المشروع، وكذلك منطقة الخدمات التي تغذي مشروع المصنع الجديد بالغاز والكهرباء والمياه.

وتابع النجار مع المسئولين بشركة “تكنومنت” الإيطالية المقاول العام والمنفذ للمشروع سير العمل، كما تابع خطوات العمل وتركيب المعدات الرئيسية مع شركة “أوراسكوم”.



تجدر الإشارة إلى أن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ 11 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن عدد العمالة القائمة علي تنفيذ المشروع 3000 عامل ومهندس منهم 1000 من منطقة أسوان.



ولفت رئيس القابضة إلى أن خطوات العمل تسير بانتظام وفق الخطة الزمنية المحددة، وقد انتهي من 70% من المشروع، ومن المقرر أن يتم تسليمه نهاية عام 2018.

وأكد أن المشروع يعد من أهم المشروعات القومية في جنوب الوادي، والذي يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية لمحافظة أسوان والصعيد، وتهتم به القيادة السياسية، ويتابع خطوات التنفيذ الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال لحظة بلحظة.

ووجهت شركة الصناعات الكيماوية “كيما” خطاب إلى نائب رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية، لإحاطتها بتفاصيل الزيارة الخاصة برئيس الشركة القابضة ومرافقيه.