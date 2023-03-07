رئيس الفيدرالي الأمريكي: أسعار الفائدة قد ترتفع بوتيرة أعلى من التقديرات السابقة

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الثلاثاء من أن أسعار الفائدة قد ترتفع بوتيرة أعلى من التقديرات السابقة لواضعي السياسات، بحسب سي إن بي سي.

وبينما حذر باول من تشديد السياسة النقدية بحدة أكبر خلال الفترة القادمة، استشهد بالبيانات التي صدرت مطلع العام الجاري والتي أظهرت أن معدلات التضخم قد سارت في اتجاه معاكس للتباطؤ الذي تحقق خلال أواخر عام 2022.

تحذيرات جيروم باول

قال باول:” اتسمت البيانات الأحدث بقوة أكبر مقارنة بالتوقعات، وهو ما يؤشر على أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المحتمل أن يصل لمستويات أعلى مقارنة بالتقديرات السابقة. وإذا أشارت مجمل البيانات إلى أن تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر بات مقبولا، فإننا سنبدأ في زيادة وتيرة رفع الفائدة.”

ومن شأن تلميحات باول ترجيح أن تصل ذروة أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستويات أعلى مقارنة بتصريحات المسئوليين في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهي تشير كذلك إلى أن التحول الشهر الماضي صوب تمرير زيادات أقل في الفائدة ربما يكشف عن منحنى قصير الأجل حال ارتفاع بيانات التضخم.

صدرت تصريحات باول بينما كانت تهيمن حالة من التفاؤل على الأسواق من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تقليص معدلات التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

واظهرت بيانات شهر يناير أن التضخم المقدر بأسعار انفاق الاستهلاك الشخصي لا يزال مستقرا عند وتيرة سنوية تصل إلى 5.4%، وهو مستوى يتخطى مستهدف البنك طويل الأجل للتضخم عند 2%.