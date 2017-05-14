رئيس الغرف السياحية ينفي اتهام المكاتب الخارجية بالتقصير

نفى كريم محسن، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، ما تناقلته إحدى المواقع الإلكترونية حول اتهامه المكاتب السياحية بالخارج بالتقصير في التسويق والترويج للسياحة المصرية.

وأكد محسن أن هذه التصريحات المنسوبة إليه “غير صحيحة” جملة وتفصيلاً وليس لها أى أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنه لم يدلي بأي حوار صحفي مع هذا الموقع، ولا يعرف من أين جاءوا بمثل هذا الكلام العار تماما من الحقيقة، خاصة وأنه عضو في لجنة اختيار المستشارين السياحيين بالمكاتب الخارجية بصفته عضو في مجلس إدارة الهيئة المصرية لتنشيط السياحة.

وأضاف رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، أنه يكن كل الاحترام والتقدير لرئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري، ويثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها مسئولي المكاتب السياحية بالخارج، وعملهم الدؤوب في الترويج والتسويق السياحي لمصر.

ودعا كريم محسن، وسائل الإعلام المختلفة بتحرّي الدقة والالتزام بالضمير المهني والمعايير الأخلاقية قبل نشر أخبار ليس لها أي أساس من الصحة، والزج بأسماء وشخصيات عامة في موضوعات وهمية من نسج الخيال.