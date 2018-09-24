رئيس الغرف السعودية: اختارنا التواجد بمصر اثناء احتفال بعيدنا الـ88 كرسالة لعمق العلاقات

كتبت: دعاء حسنيقال أحمد الوكيل، رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية، انه قد تم الاتفاق على خطة عمل مع الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، تضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائى، بالإضافة إلى الإنطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة فى افريقيا من خلال رئاسة مصر

كتبت: دعاء حسني

قال أحمد الوكيل، رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية، انه قد تم الاتفاق على خطة عمل مع الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، تضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائى، بالإضافة إلى الإنطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة فى افريقيا من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الافريقية ورئاسة مصر القادمة للاتحاد الافريقى، خاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، بالإضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الافريقية.

جاء ذلك كبيان صحفي أصدره الأتحاد، عن اللقاء الذي جمع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية مع الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، بالقاهرة، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية وذلك بحضور الدكتورعلاء عز والدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري امينى عموم الاتحادين.

اضاف الوكيل، انه تم التوافق على تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا من البلدين والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس ادارات الاتحادين الاول فى اسوان والثانى فى الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك فى كل محافظة، بالاضافة الى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الاعمال والتدريب.

واكد الدكتور العبيدى انه قد اختار التواجد بالشقيقة مصر اثناء احتفال المملكة بعيدها الثامن والثمانين كرسالة لا تقبل التاويل لعمق العلاقات بين دولتينا الشقيقتين التى يقودها صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولى عهده الامير محمد بن سلمان، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الشقيقة الكبرى مصر.

واضاف بانه قد ان الاوان ليقوم مجلس الغرف السعودى واتحاد الغرف المصرية بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الانشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى والدخول فى التكامل الصناعى لخلق قيمة مضافة حقيقية والاهم فرص عمل لشباب البلين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.

واوضح انه فى هذا الاطار سيقوم الاتحادين بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.

واضاف العبيدى بانه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة الى العديد من المدن المصرية.

واكد العبيدى انه تم الاتفاق على الية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين السعودين فى مصر والمصرين بالسعودية ورفعها للحكومات والاهم السعى لمنع تكرارها.

واكد الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري ان مجلس الغرف السعودى سيشارك بوفد فى القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الإستثمار المصرى فى فبراير 2019 والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس ادارات الغرفة الاسلامية واتحاد الغرف الافريقية واتحاد غرف البحر الابيض لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى.

واضاف المشارى ان مصر اصبحت جاذبة اكثر من اى وقت مضى بعد برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تضمن اصلاحات مالية ونقدية وتشريعية واجرائية تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو النتاج المحلى الى اكثر من 5,7% وينخفض عجز الموازنة الى 9,5% ويرتفع الاحتياطى من النقد الاجنبى الى اكثر من 44,4 مليار دولار مما يعطى الثقة للمستثمر السعودى.