رئيس الغرف التجارية يستقبل سفير مصر في مالطا لبحث سبل جذب استثمارات وزيادة الصادرات

استقبل إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، السفير خالد أنيس، المقرر استلام مهام عمله رسميًا كسفير مصر لدى مالطا، بداية شهر يناير المقبل، لبحث أوجه التعاون المشترك لدعم الصادرات المصرية، وبحث سبل استعراض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصرية أمام مجتمع الأعمال في مالطا.



وتناول اللقاء السعي إلى فتح تعاون جديد بين الغرفة والسفارة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة رفع معدلات الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة، بفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.



ورحب العربي بالزيارة لما تستهدفه من تعاون وتنسيق وتبادل الأفكار الثنائية، التي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، و توحيد الجهود لترويج الفرص الاستثمارية والمنتجات المصرية أمام مجتمع الأعمال في مالطا.



وشدد (العربي) على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في مالطا بالفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر في كافة المجالات ،و الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر ، و التي حسنت مناخ الاستثمار في السوق المصرية، والسلع المصرية التي من الممكن أن يستفيد منها المستوردون في مالطا بالتعاون بين الغرفة والسفارة.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية على تكثيف التنسيق مع السفارة في الفترة القادمة لتنشيط حركة التبادل التجاري من خلال البيانات والمعلومات التي سيوفرها الطرفين عن السوقين، والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات الثنائية المتوقع تنظيمها بين رجال الأعمال في مصر ومالطا من خلال تعاون الغرفة والسفارة.

من جانبه، قال السفير خالد أنيس إن زيارته للغرفة تستهدف فتح تعاون جديد وزيادة الربط بين مجتمع الأعمال في مصر ونظرائهم في مالطا، والاستفادة من مقترحات الغرف التجارية لفتح آفاق تعاون تجاري واستثماري جديد مع مجتمع الأعمال البلدين، والسعي إلى زيادة الصادرات المصرية في العديد من القطاعات ، والاستفادة من خبرة الغرف التجارية في التوجيه نحو أهم القطاعات التي يمكن الاستفادة منها علي المستوي التجاري والاستثماري.

وأكد( السفير ) على أن الفترة القادمة ستشهد سعيًا جادًا لتوفير كافة البيانات التي تعزز التعاون بين الجانبين لفتح أبواب جديدة للاستثمار بما يدعم اقتصاد البلدين ، لافتًا إلى أن المعلومات التي ستوفرها الغرفة فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية سيكون لها أثر إيجابي كبير على دور السفارة في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الطرفين ، ومن ثمّ تحقيق الهدف الأسمى في النهاية وهو دعم اقتصادنا القومي.



يذكر أنه من أهم الصادرات المصرية الي مالطا ( السيراميك.- مواد البناء.- خضروات وفاكهة – المواد البترولية.- المعسل والتبغ.- الحديد والصلب ) ومن أبرز الواردات المالطية إلى مصر ( منتجات غذائية.- مستحضرات تجميل.- معدات ميكانيكية).