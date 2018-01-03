رئيس الغرفة: 50 % زيادة فى الاستثمارات الكندية

❏ تطبيق القانون الجديد الأهم.. والبيروقراطية أبرز التحديات ❏ تأسيس شركة فى كندا يستغرق دقائق.. ولا بد من تفعيل الشباك الواحد محمود محسن ارتفعت الاستثمارات الكندية خلال العام المنتهى بنسبة %50، وبلغت الاستثمارات 10 مليارات دولار، بحسب ما كشفه الدكتور فايز عز الدين، رئيس الغرفة الكندية، مضيفاً أن هن

❏ تطبيق القانون الجديد الأهم.. والبيروقراطية أبرز التحديات

❏ تأسيس شركة فى كندا يستغرق دقائق.. ولا بد من تفعيل الشباك الواحد



محمود محسن

ارتفعت الاستثمارات الكندية خلال العام المنتهى بنسبة %50، وبلغت الاستثمارات 10 مليارات دولار، بحسب ما كشفه الدكتور فايز عز الدين، رئيس الغرفة الكندية، مضيفاً أن هناك توجه لزيادة المبلغ خلال 2018.

أوضح عز الدين لـ”المال”، أن هناك الكثير من العقود خلال العامين الماضيين بين الشركات الكندية والحكومة المصرية، ونستهدف دخول تلك العقود حيز التنفيذ، وأن نسخة من قانون الاستثمار الجديد، أرسلت إلى كندا لبحث كيفية الاستفادة منه، موضحا أن الأهم من القانون تطبيقه.

أضاف أن البيروقراطية مشكلة كبيرة، لأنها تعطل القانون، مشيرا إلى أن تطبيق الشباك الواحد فى تأسيس الشركات أسوة بما يحدث فى كندا ضرورى، قائلاً: “ممكن وأنا قاعد معاك أسس شركة فى كندا من خلال اللاب توب، تدفع الرسوم وتسجل الاسم، والمقر، ونتمنى من الجهات المعنية أن تصبح الإجراءات بهذه السهولة، وأن يكون ذلك على أرض الواقع”.

شدد أنه الاستقرار التشريعى مهم فيما يتعلق بالسياسة الضريبية، حتى لا تتأثر دراسات الجدوى الاقتصادية التى يقوم بها المستثمر، موضحاً أن الضرائب فى كندا تصل إلى %45، لكن استقرار القوانين يجعل بيئة الاستثمار جاذبة.

أشار عز إلى أن بعض الإيجابيات التى يعتمد عليها لجذب المزيد من الاستثمارت لمصر تتمثل فى اتفاقية عدم الازدواج الضريبى بين مصر وكندا، فضلا عن الموقع الجغرافى التى تتميز به مصر، وتكلفة العمالة فى كلا البلدين، لافتا إلى أنه يسعى إلى تصنيع المُنتج أو تجميعه فى مصر.

دعا رئيس الغرفة إلى الاستفادة من تجربة الصين، فى إقامة مناطق ذات طبيعة خاصة فى منطقة قناة السويس، والصعيد، وضرورة توفير جميع الخدمات مثل المدارس، والمستشفيات، والعقارات، والطرق الممهدة، وأن هناك دول أخرى فى المنطقة تسعى لجذب الاستثمارات مثل السعودية، والأردن، والإمارات، علاوة على وجود بعض مثل الهند وبعض دول أمريكا الجنوبية التى تعمل جاهدة فى جذب الاستثمار.

أشار إلى أن مجالات التعاون بين مصر وكندا كثيرة، ونعتزم زيادتها فى المستقبل، وفى مقدمة هذه المجالات مجال التعليم سواء الجامعى أو ما قبل الجامعى، وتستقبل الجامعة الكندية فى العاصمة الإدارية الجديدة أولى الدفعات فى سبتمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الكندية تتكون مساحتها من 50 فدانًا، وتكون البداية من 5 كليات، وتبلغ استثمارتها 1.7 مليار دولار.

أوضح أن هناك تعاون فى مجال الغاز الطبيعى، واستثمرت شركة أجريم أكثر من 2 مليار دولار فى هذا المجال، وتقوم بتحويل الغاز إلى سماد، والغاز لا يستخدم كطاقة، ولكن يستخدم كمادة أولية، فالمشروع يعتمد على الغاز بنسبة %100.

بالنسبة لمجال النقل، وقع بروتوكول الخط السادس للمترو، بين وزارة النقل وشركة بومبرديه، ومشروع المونوريل الذى يربط الشيخ زايد بمحافظة القاهرة، وتوقيعه بين وزارة الإسكان وشركة بومبرديه، وتوقيع بين وزارة الطيران وشركة بومبرديه عقدين لجلب 24 طائرة بقيمة 2.4 مليار دولار، يضاف إلى ما سبق مصنع تجميع السيارات فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ومشاريع تحلية المياه، وتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية، والأدوية، والمواد الخام للأدوية والاتصالات.

وعن إنشاء معمل تنقية الذهب، أوضح عز الدين أن إنشاء المعمل الذى يتكلف استثمارات بقيمة 70 مليون دولار، يتطلب زيادة حجم الإنتاج من الذهب، مضيفاً أن 4 شركات تقوم بالتنقيب فى الوقت الحالى، وعند الاستخراج بكميات كبيرة يتم التشييد فوراً، ليكون العمل على مدار العام بالكامل.

تجدر الإشارة إلى أن الذهب الذى يستخرج من مصر يرسل إلى كندا، بهدف تنقيته، ويحصل على الختم ليعرض فى السوق العالمية، كما أن كندا تمتلك %60 من شركات التعدين على مستوى العالم.

أضاف عز الدين، أن مجالات التعاون بين مصر وكندا تطرقت إلى تطوير العنصر البشرى، والتعاقد مع كل من وزارة النقل، والصحة، والاتصالات، بهدف رفع كفاءة العنصر البشرى، وتأهيله، وتطويره، من خلال إرسال بعثات إلى كندا، بعد اجتياز المتدرب الدورة التدريبية يحصل على شهادة من كندا، ما يتيح للمتدرب الارتقاء فى عمله أو يُمهد له الطريق فى الحصول على وظيفة خارج البلاد.