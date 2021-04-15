رئيس الغرفة: تجارة الجيزة تعتزم تنفيذ معارض للمنتجات المصرية بالأسواق الليبية

اكد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية فى الجيزة أن الاهتمام بالمعارض الخارجية من أهم آليات التعريف بالمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

وقال فى تصريحات لـ«المال» إن الغرفة تتعاون حاليا مع الغرف التجارية فى ليبيا، لإقامة بعض المعارض للمنتجات المصرية فى الاسواق الليبية.

وتابع امبابى أنه مستهدف خلال العام الجارى تنفيذ عدد من المعارض فى بنى غازى وطبرق ودرنة، وذلك من خلال الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال شهر مارس الماضى، مع الغرف التجارية والصناعية فى طبرق ودرنة.

ولفت إمبابى إلى أن هناك طلبات عديدة من جانب العارضين المصريين للمشاركة فى معارض ليبيا، أبرزها فى قطاعات السلع الغذائية والمنتجات الدوائية، موضحا أنه يتم حاليا العمل على التحضير لتنظيم تلك المعارض، واختيار المستثمرين الجادين للمشاركة بها.

وأوضح إمبابى أن الغرفة التجارية فى الجيزة لديها تعاون كبير أيضا مع دولة اليمن، حيث تم عقد إجتماع مع الدكتور محمد مارم السفير اليمنى فى مصر، خاصة وأن اليمن أصل التجارة فى منطقة الجزيرة العربية وتمتلك استثمارات بالعالم العربى.

وأشار امبابى إلى أنه فى ظل وجود أزمات داخلية فى اليمن، وهروب رؤوس الأموال من اليمن إلى الأردن والسعودية بسبب تلك الأزمات، بدأت الغرفة التجارية فى الجيزة فى محاولة توجيه تلك الاستثمارات إلى مصر بشكل أكبر.

وأشار إلى أن رؤوس الأموال اليمنية لديها استثمارات كبيرة فى مصر من خلال وجود عدد من المصانع والشركات يقدر حجم استثماراتها بنحو 50 مليار جنيه.

وفى سياق آخر، قال محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية فى الجيزة، إن معرض أهلا رمضان الرئيسى بالمحافظة يقع على مساحة 200 متر مربع، ويشارك فيه حوالى 80 عارضا، لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية للمواطنين خلال شهر رمضان ويمتد حتى يوم 20 أبريل الجارى.

ولفت إلى أن هناك تواجدا من جانب ممثلين لغرفة الجيزة التجارية، طوال أيام المعرض لمتابعة عمليات البيع والشراء ورصد أى عقبات قد تواجه المواطنين، إضافة إلى حصر كميات السلع المطروحة والمباعة خلال أيام المعرض، والتأكد من توفير كميات جديدة من السلع التى تشهد معدلات إقبال كبيرة من المواطنين، موضحاً أن محافظة الجيزة لديها حوالى 250 ألف تاجر بشكل عام.