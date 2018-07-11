رئيس الغرفة الفرنسية: نسعى لمضاعفة الصادرات الزراعية المصرية للسوق الأوروبية

سمر السيد:أعلن محمود القيسي رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة و الصناعة بالقاهرة عن إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة لإشراك أكبر عدد ممكن من العاملين بالإنتاج الزراعي المصري سواء أصحاب مزارع أو مصنعين للمشاركة بالمعارض الفرنسية المتخصصة في ذلك المجال. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة بحضور

سمر السيد:

أعلن محمود القيسي رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة و الصناعة بالقاهرة عن إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة لإشراك أكبر عدد ممكن من العاملين بالإنتاج الزراعي المصري سواء أصحاب مزارع أو مصنعين للمشاركة بالمعارض الفرنسية المتخصصة في ذلك المجال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة بحضور أعضاء لجنة الزراعة بالغرفة وممثلي هيئة تنمية الصادرات للتحضير للمشاركة في معرض سيال الفرنسي المتخصص في الانتاج الزراعي.

وأكد وجود فرص واعدة قد ترقي لمضاعفة الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية.

وأوضحت التقارير الدولية أن فرنسا وحدها تنفق ما يقدر بحوالي 9 مليارات دولار سنويا علي وارداتها من المنتجات الزراعية وبالرغم من تمتع المنتجات المصرية بالجودة المطلوبة للمنافسة

وتابع “مصر تصدر لفرنسا بحوالي 40 مليون دولار فقط سنويا وبالرغم من ضعف حجم الصادرات المصرية الحالي، إلا أن ذاك يضع أمام المنتج المصري فرصا كبيرة لمضاعفة هذه الأرقام خاصة مع تمتع المنتج المصري بالعديد من المميزات التنافسية علي رأسها انخفاض السعر مقارنة بنفس المنتجات ذات المنشأ الأوروبي”.

وأوضح القيسي أن الغرفة بصدد إرسال بعثة تجارية كبيرة علي هامش المشاركة بالمعرض لزيارة أكبر أسواق الجملة الأوروبية للوقوف علي كافة المتغيرات و المتطلبات للأسواق و القيام بالتوقيع الفعلي علي صفقات تجارية تحقق التنمية الاقتصادية المرجوة .

وأوضح أن هناك إرادة سياسية قوية لدي زعماء البلدين لتنمية العلاقات التجارية لترقي الي المستوي المتميز للعلاقات السياسية

وأشار إلى أهمية تلك البعثات التجارية لما لها من أثر علي التنمية الفعلية للصادرات المصرية .

وأضاف القيسي أن الغرفة وضعت مجموعة من البرامج تقدم من خلالها الدعم اللوجيستي الكامل لأعضاء بعثتها التجارية لتحقيق أقصي استفادة من الزيارات المقررة وتتضمن تسهيل إجراءات استخراج التأشيرة و خدمات النقل الدولي و المحلي بفرنسا كما ستقوم بتوفير كافة المعلومات اللازمة للتعرف علي الاشتراطات الفرنسية لدخول المنتجات المصرية للسوق الفرنسية وعرض أفضل الفرص التصديرية المتاحة .

ومن جانبه، قال حسن بهنام مدير عام الغرفة أن معرض سيال الذي يقام بالعاصمة الفرنسية باريس يعد أحد أهم المعارض الأوروبية المتخصصة في مجال الانتاج و التصنيع للمنتجات الزراعية سواء الطازجة أو المصنعة والمجمدة

وأشار إلى أن المشاركة في المعارض الدولية هو السبيل الأمثل لتنمية الصادرات المصرية حيث تعد ملتقي بكبار رواد ألاعمال الأوروبيين وتتيح لرواد الأعمال المصريين سواء منتجين او مصدرين أو مستوردين أفضل الفرص لعقد الصفقات التجارية و التعرف علي طبيعة الأسواق الخارجية وشروط النفاذ إليها .

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