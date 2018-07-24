رئيس الغرفة التجارية يوضح قيمة تعويضات حرائق الموسكى

دعاء حسنيقال إبرهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه بموجب اللائحة الحالية للغرفة، تتراوح قيمة تعويضات الحرائق بشكل عام بين 5 و10 آلاف جنيه فى إشارة منه إلى ما تعرض له أصحاب المحال بمول الموسكى التى نشب بها حريق مساء الإثنين.وتابع "الل

دعاء حسني

قال إبرهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه بموجب اللائحة الحالية للغرفة، تتراوح قيمة تعويضات الحرائق بشكل عام بين 5 و10 آلاف جنيه فى إشارة منه إلى ما تعرض له أصحاب المحال بمول الموسكى التى نشب بها حريق مساء الإثنين.

وتابع “اللي نقدر عليه هنعمله مع التجار”، مؤكدا أن التعويضات ليست لتغطية جميع خسائر التجار والتي تقدر عادة بالملايين.

يشار إلي أن اللائحة الداخلية الخاصة بالغرفة التجارية بالقاهرة بصدد التعديل، وسيتم بمقتضاها رفع تعويضات المقدمة للتجار جراء الحوادث بحد أدني مليون وحد أقصي 7 ملايين جنيه للمنطقة المتضررة ككل.

وأوضح العربى، لـ”المال”، أنه لم يتلق تقريراً يحدد بعد أسباب الحريق نظرا ًلظروف سفره خارج البلاد، مضيفا أن أسباب الحريق التي أُعلنت وأدلي بها شهود العيان الموجودون بالمكان حول وجود ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق، قد تكون ناجمة عن توصيلات غير طبيعية في الكهرباء.

وأشار إلى أنه سيتم الاضطلاع علي تقرير حول أسباب حادث الحريق فور عودته من سفره، لافتا إلى أن المحال المتواجدة في الموسكي بعضها غير مرخص، ولا يتوافر به وسائل الأمان، كما أن هناك مشاكل تتلعق بالجهات المعنية المسئولة عن منح التراخيص المطلوبة لتلك لاعتبارها تلك غير تجارية.

وقال العربي إنه سيتم الاضطلاع علي قاعدة البيانات المسجلة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتعرف علي كون التجار الذين تعرضت محالهم لحريق بمول الموسكي مؤمنا علي محالهم من عدمه، خاصة أن الغرفة تعاقدات علي بوليصة للتأمين علي الممتلكات للتجار المنتسبين إلي غرفة القاهرة وتغطي تلك البوليصة تعويضات حوادث الحريق أيضاَ.

