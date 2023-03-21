رئيس الغرفة التجارية في الجيزة: السلع موجودة والأسعار متغيرتش (فيديو)

أكد عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية في الجيزة، أن السلع متوفرة بالأسواق والأسعار لم تتغير من فترة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد.

وأوضح أن الاجتماع الذي عقد الإثنين مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي كان بهدف متابعة توافر السلع والخامات والخدمات في الأسواق.

وقال :”بقول للمواطنين اللي بيشتكوا من عدم وجود سلع وارتفاع أسعار.. السلع موجودة ومتوفرة ومفيش عجز حصل خلال الـ3 شهور اللي فاتوا .. وبنقول الأسعار متغيرتش بالفعل”.

وتابع ناصر:”في نغمة موجودة إن الدنيا راحت في داهية ودي نغمة بنسمعها من ناس كتير والواقع مفيش حاجة كده”.

وأوضح أنه تم التقدم بطلب من رئيس الوزراء بالإفراج عن كل المواد التي يوجد بها مشكلات في الموانئ.

وأشار رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، إلى أن سلعة الأرز متوفرة ولو سعره 22 و25 جنيها لكنه متوفر، موضحأ أن محافظة الجيزة بها 11 معرض أهلا رمضان في جميع أنحاء المحافظة.