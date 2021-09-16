رئيس الغرفة التجارية: بورسعيد تحولت لمنطقة صناعية.. ومعظم التجار يدرسون التحول لـ«الصناعة»

بورسعيد لابد أن تأخذ حوافز مهمة في الاستثمار أكثر من أي مكان آخر

قال المهندس محمد سعد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد: “محافظة بورسعيد تشهد اليوم تطورًا شديدا، فقد بدأنا كمنطقة حرة تجارية، واليوم أصبحت منطقة صناعية مهمة، فلدينا صناعات كثيرة عالمية، من بينها الملابس الجاهزة بصناعة مصرية 100% ويتم تصديرها”، مؤكدًا أن توطين الصناعة أمر مهم.

وأضاف سعد خلال كلمته بالجلسة الأولى من المنتدى: “انتقلنا من هذا كله إلى منطقة شرق بورسعيد والمشروع العملاق الموجود بها، فالمجهود الجبار بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمبذول من بنية تحتية وتجهيزات، أتاح الفرصة لجاهزية المنطقة للمستثمرين الصناعيين، بالدخول مع الدعم وحوافز الاستثمار المقدمة”.

وتابع: “بورسعيد لابد أن تأخذ حوافز مهمة في الاستثمار أكثر من أي مكان آخر، ومن ضمن حوافز الاستثمار أن المنطقة الاقتصادية لشرق بورسعيد استطاعت التغلب على فكرة التجارة فقط والتحول للصناعة، فمعظم التجار الموجودين ببورسعيد يفكرون في التحول للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونحن كغرفة تجارية سننظم غدًا معرض صنع في بورسعيد، ووضعنا فيه كل الصناعات التي تمت على أرض الواقع لتنافس عالميا”.