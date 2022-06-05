رئيس الغرفة التجارية بمطروح يشيد باستضافة مصر لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

شارك أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح بفاعليات منتدى القطاع الخاص بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 2-4 يونيو 2022 تحت شعار بعد التعافى من الجائحة : الصمود والاستدامة ” برعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس الوزراء وبمشاركة عدد كبير من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة بالإضافة إلى رجال الأعمال وممثلي البنوك الإسلامية وكبار الشخصيات من الدول الأعضاء.



وقال رحيم إن المنتدى يعتبر فرصة للتواصل وإقامة علاقات وشراكات تجارية بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية مشيدا بمشاركة عدد كبير من المؤسسات المالية والدولية والقطاع الخاص مما يعتبر فرصة لتبادل الخبرات واكتشاف فرص استثمارية وإقامة علاقات تجارية .



المنتدى سلط الضوء على أنشطة وخدمات ومبادرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء (الاستثمار والتجارة والتأمين)، بالإضافة إلى تثقيف الدول الأعضاء حول دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز خدمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للقطاعات الخاصة المهتمة بالاستثمار في مصر، ويربط المنتدى مجتمعات الأعمال في البلدان الأعضاء من خلال ترتيب اجتماعات موازية مجدولة.



وأعرب رحيم عن سعادته بتوقيع وزارة التجارة والصناعة برنامج استفادة مصر ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لعام 2022، بهدف تنفيذ أنشطة إرسال بعثات تجارية مصرية إلى بعض الدول الأفريقية والمشاركة في المعارض الدولية خلال 2022-2023 .



كما اشاد رحيم بتوقيع خطاب نوايا لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جهة، وكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وجمعية المصدرين المصريين؛ لتأهيل الكادر الفني المتخصص وزيادة عدد المصدرين الجدد لزيادة نسب التبادل التجاري بين الدول العربية والإفريقية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، إلى جانب خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية.



وأفاد بأنه قد تشرف بالتواجد في معظم الفعاليات من جلسة افتتاحية ومنتدى والجلسة الختامية والمائدة المستديرة وتم استعراض تجارب الدول والتحديات والفرص المتاحة وأفضل الممارسات الاقتصادية والاستثمارية وعرض قصص النجاح، وفي النهاية تقدم رحيم بخالص الشكر والتقدير لجميع من ساهم في خروج هذا الحدث الهام بهذا الشكل المشرف .