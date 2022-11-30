رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد يلتقي وفود سفراء دول أمريكا اللاتينية

استقبل المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعلية، وعضو مجلس النواب، الوفود الدبلوماسية لسفراء وممثلي سفارات الدول اللاتينية المعتمدة بالقاهرة (المكسيك، الأرجنتين، بنما، كوبا، فنزويلا، بيرو، بوليفيا، جواتيمالا، الإكوادور، شيلي، الدومينيكان)، بحضور السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وذلك على هامش إقامة فعاليات الأسبوع الثقافي اللاتيني بمحافظة الإسماعيلية، وبحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ الإسماعيلية.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية، الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، بهدف جذب وتوطين الاستثمارات وفق آليات متعددة تشمل تنظيم الزيارات المتبادلة بين الغرف التجارية فيما بينهما، وإتاحة البيانات والتواصل المباشر مع المستثمرين، في جميع المجالات وخاصة التصنيع الزراعي والمنسوجات والصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن الغرفة لن تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم، لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن محافظة الإسماعيلية تعمل على تقديم دعم للمستثمرين وأصحاب المصانع لتوفير أكبر عدد من فرص التشغيل لشباب المحافظة.

وأكد عثمان أن الغرفة تعمل على قدم وساق لتحويل تكليفات القيادة السياسية إلى برامج عمل ومشروعات تلبي الاحتياجات بمردود اقتصادي كبير، وتوجيه كافة الإمكانيات لتشجيع الاستثمار المصرى والعربى والأجنبى في المحافظة، وتقديم الخدمات الداعمة للنشاط التجاري والصناعي كحوافز للمستثمرين لزيادة القدرة التنافسية لمشروعاتهم لإنتاج منتجات عالية الجودة والذوق.

وكان السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، أوضح أن وفد أمريكا اللاتينية أشاد بحجم الاستثمارات في المنطقة الحرة، خاصة في المجال الحيواني والزراعي والمنسوجات، وبالفعل قام سفير بيرو والمكسيك بالاتفاق مع الغرفة التجارية لبحث فرص الاستثمار في المحافظة خلال الفترة القادمة وتبادل الخبرات والاستثمارات بين البلدين .

وقام المهندس أحمد عثمان، بتكريم الوفود الدبلوماسية لسفراء وممثلي سفارات الدول اللاتينية، ومنحهم درع الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وتأتي الزيارة في إطار إقامة فاعليات الأسبوع الثقافي اللاتيني، بحضور 12 سفيرا يمثلون الدول اللاتينية المعتمدة بالقاهرة ومعهم وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية.