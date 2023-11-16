رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يتفقد منافذ السلع الغذائية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار

قام أكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، رافقه أحمد منصور مدير التموين بالمحافظة وسعيد شعيب سكرتير الغرفة، بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وشملت الجولة عددا من المنافذ والسلاسل التجارية المتخصصة في بيع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتم الاطمئنان خلالها على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع مثل (السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، واللحوم، الدواجن الحية والمجمدة، والبيض)، والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأكد أكرم الشافعي، على تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة، مشيرا إلي مجهود التموين في المتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع طوال أيام الأسبوع.

وأشار إلي تنظيم عدة حملات مفاجئة لمتابعة الأسعار في جميع أحياء المحافظة لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

من جانبه أعلن أحمد منصور مدير تموين الإسماعيلية، عن مشاركة عدد كبير من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية وهي دلتا السلام بجوار السنترال الكبير، مجمع الأهرام 2000 بمساكن الهيئة أمام الاستاد، فرع تجزئة 1 بحي أول خلف البنك العقاري، فرع الأسماك بالشارع التجاري بالشيخ زايد.

وتفقد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية منافذ السلع الغذائية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعاروهي الفرع المجاور لمدرسة التكنولوجيا، فرع الزهور، وفرع صبري مبدي أمام مجمع الإسماعيلية الطبي، فرع بيم قرب الاستاد ومشاركة هايبر باندا بجوار مسجد أبو المجد، الحياة ماركت ميدان فوكس، أهل الصفوة بأرض الجمعيات، مؤمن بالشارع التجاري، جنة الإسماعيلية في شارع طنطا والبحري .

والتقي “الشافعي” و”منصور” في نهاية الجولة بعدد من المواطنين للتأكد من جودة السلع المقدمة، ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم وأشارا إلى أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع خاصة الاستراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.