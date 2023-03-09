رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يبحث مع وفد ليتوانيا فرص الاستثمار المتاحة

التقى المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، مع عدد من رجال الأعمال بالغرفة التجارية بجمهورية ليتوانيا، بحضور سفير ليتوانيا بالقاهرة أرتوراس جايليوناس، لمناقشة فرص التعاون بين البلدين.

وتحدث النائب أحمد عثمان، خلال اللقاء، عن حوافز الاستثمار في الفترة الحالية بمصر عامة، وإقليم قناة السويس بصفة خاصة، بما لديها من حوافر عديدة إضافية، والتي تضمن فرص الاستثمار في عدة أنشطة مختلفة ونواحي عديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والغرفتين.

كما استعرض فرص الاستثمار المتاحة بإقليم قناة السويس والمنطقة الاقتصاية والحوافز الاستثمارية والتي تشمل المناطق الحرة المعفاة من الجمارك، بالإضافة إلى تسهيلات تخصيص الأراضي والعمالة المدربة، والاستفادة من اتفاقيات مصر وموقعها مع العديد من التجمعات المحيطة، مثل الاتحاد الأوربي واتفاقية الخُمسة والدول العربية، بما يعطي ميزة تنافسية للشر كات الأجنبية ويحفزها على إقامة مشروعات لها داخل المنطقة الاقتصادية بإقليم القناة.

وأشار إلى أن غرفة ليتوانيا التجارية من الغرف الرائدة، وتضم أكثر من 550 ألف تاجر وتساعد على تكوين مجتمع ورواد الأعمال في مجال التجارة، حيث إن الحكومة تعمل على دعم تبادل التجارة والصناعة، كما تم تدشين مشروع جديد بدولة ليتوانيا لتشجيع العمل المشترك بين دول أوروبا مما يجعل الروابط وطيدة بين السفارات.