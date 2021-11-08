رئيس الغرفة الأمريكية لوزير المالية : مشاكل كبيرة بسبب طلب شهادة «حلال» للقهوة والشاي المستورد

عرض طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية أبرز المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة من بينها اشتراط توفير شهادة “حلال” على كل السلع الغذائية الموردة لمصر من بينها القهوة والشاي.

جاء ذلك خلال عشاء العمل الذى تعقده جمعية رجال الأعمال المصريين الان على هامش استضافة الدكتور محمد معيط وزير المالية للحديث عن خطط الوزارة وتطورات تطبيق منظومة الافراج المسبق للشحنات المستوردة.



وقال إن تلك الشهادة تسببت في مشاكل كبيرة من بينها انخفاض حجم التجارة الوافدة من أمريكا بنسبة 50 % الشهر الماضي، مشيدا باستجابة الحكومة وتأجيل تطبيقها حتى 15 ديسمبر المقبل .

ومن جانبه وعد الدكتور محمد معيط وزير المالية بعرض تلك المشكلة خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا.