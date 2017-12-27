رئيس الغد: زيارة ماكرون للقاهرة الشهر المقبل مهمة لفلسطين

سلوي عثمان

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد اليوم الأربعاء، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة للقاهرة الشهر المقبل تحمل العديد من الملفات المهمة المطروحة على الساحة السياسية، لافتًا إلى أن الزيارة تتزامن مع مستجدات الأوضاع السياسية الأخيرة بشأن الملف الفلسطيني.



وأكد مصطفى ، أن زيارة ماكرون المعلن عنها من الجانب الفرنسي تأتى لمناقشة الأوضاع مع الجانب المصري باعتبار مصر البلد الرئيسي لفرنسا المعنية بعديد من الملفات فى المنطقة كالملف الليبي والسوري بعد التحركات الأخيرة لمصر فيه وعلى رأسها الملف الفلسطينى، مشيرا إلى أن فرنسا لاتريد أن تتخذ أي خطوات أو دور الوسيط دون التشاور مع القيادة السياسية فى مصر.



وأشار رئيس حزب الغد إلى أن فرنسا باعتبارها دولة من الدول المحورية العظمى تريد أن تظهر دورها فى القضية الفلسطينية بعدما أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية أنها وسيط غير نزية ، مؤكدا أن المجتمع الفرنسي بأحزابه ومواطنيه أظهر تعاطفًا كبيرًا مع الشعب الفلسطينى ومناهضة القرار الأمريكى.



وتابع: ملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب سيكونان حاضرين على طاولة المفاوضات ، بالإضافة إلى أن الجانبين سيبحثان مناقشة الخطوط الرئيسية للمؤتمر الدولى حول تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه بإعتبار أن مصر هى الدولة ذات الثقل السياسي والمشاركة فى المؤتمر الضخم الذي يعده ماكرون لمواجهة الإرهاب.



يذكر أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة خلال الشهر المقبل وقد أعلن عنها الإليزية الفرنسي.