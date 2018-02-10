رئيس العرفة جروب: الاقتصاد المصري وصل للقاع قبل التعويم‎

أحمد علي ومنى عبدالباري قال علاء عرفة رئيس مجلس إدارة مجموعة العرفة جروب إن السوق المصرية شهدت تحولًا كبيرًا عقب تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الاقتصاد المحلي وصل للقاع قبل تحرير سعر الصرف، ثم بدأ في التعافي مجددًا عقب صدور قرار تحرير سعر الصرف في يناير 2016.وأشاد عرفة خلال كلمة له بمؤتمر

أحمد علي ومنى عبدالباري



قال علاء عرفة رئيس مجلس إدارة مجموعة العرفة جروب إن السوق المصرية شهدت تحولًا كبيرًا عقب تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الاقتصاد المحلي وصل للقاع قبل تحرير سعر الصرف، ثم بدأ في التعافي مجددًا عقب صدور قرار تحرير سعر الصرف في يناير 2016.

وأشاد عرفة خلال كلمة له بمؤتمر معهد المحللين الفنيين اليوم السبت بالبورصة المصرية، والتي تعد من بين أفضل الأسواق على صعيد التنوع، متوقعًا جذب السوق مستثمرين جدد أجانب الفترة المقبلة، فيما ناشد عرفة واضعي التشريعات والمسئولين بتوخي الحذر عند وضع القوانين بما يصب في مصلحة المستثمرين، مطالبًا بمزيد من التنظيم والشفافية لحماية المستثمرين .

