رئيس العربية للتصنيع يلتقي رئيس الوزراء الإيفواري

الصاوي أحمد:التقي الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بالسيد أمادوا كوليبالي، رئيس الوزراء الإيفواري، وذلك في ثاني محطاته الإفريقية في دولة ساحل العاج، بعدما زار دولة نيجيريا، والتقي بعدد من سفرائها، وكبار مسئوليها.وقال العميد وليد محمد، المستشار الإعلامي للهيئة

الصاوي أحمد:

التقي الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بالسيد أمادوا كوليبالي، رئيس الوزراء الإيفواري، وذلك في ثاني محطاته الإفريقية في دولة ساحل العاج، بعدما زار دولة نيجيريا، والتقي بعدد من سفرائها، وكبار مسئوليها.

وقال العميد وليد محمد، المستشار الإعلامي للهيئة العربية للتصنيع، في بيان صادر عن الهيئة، إن اللقاء حضره وزير الصناعة والمعادن الإيفواري، واتسم بالود، ليناقش الجانبان خلاله التعاون في مختلف المجالات التصنيعية.

وأضاف المستشار الإعلامي لـ”العربية للتصنيع”، أن رئيس الهيئة واصل لقاءاته بالعاصمة الإيفوارية ليلتقي كلاً من وزراء الدفاع، والداخلية، والصناعة والمعادن، والمياه والغابات”، فضلاً عن عقده لقاء موسع مع رئيس أركان الجيش الإيفواري.