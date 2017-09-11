رئيس العربية للتصنيع يبحث مع سفيرة سلوفينيا ملفات مهمة

اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين منتصف الشهر المقبل أهمية استمرار دعم التعاون المُشتركالصاوي أحمداستقبل اليوم الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، تيانا ميسكوفا سفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة والوفد المرافق.عقد الجانبان جلسة مُباحثات تضمنت مُناقشة عدد من

اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين منتصف الشهر المقبل

أهمية استمرار دعم التعاون المُشترك

الصاوي أحمد

استقبل اليوم الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، تيانا ميسكوفا سفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة والوفد المرافق.

عقد الجانبان جلسة مُباحثات تضمنت مُناقشة عدد من الملفات والمُوضوعات ذات الاهتمام المُشترك في المجالات المُختلفة خاصة في المجالات المدنية منها والعسكرية وإمكانية نقل التكنولوجيا وكذا الاستفادة من الإمكانيات المُتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

تأتي تلك الزيارة في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة المصرية – السلوفينية المُقرر عقدها في الفترة من 16إلي 17 أكتوبر الشهر المقبل برئاسة وزيري خارجية البلدين لبحث أوجه التعاون بين البلدين ومُناقشة سبل تعزيز المُشروعات المُشتركة بين كبري الشركات بمصر وسلوفينيا.

وأشار الفريق عبدالعزيز سيف الدين إلي أهمية الاستفادة من الخبرة السلوفينية المُتميزة في العديد من المجالات الصناعية الحديثة.

ومن جانبها أكدت سفيرة سلوفينيا أهمية مُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في اجتماعات اللجنة المصرية السلوفينية وأنها حرصت اليوم علي توجيه الدعوة لمسئولي الهيئة نظرا لجودة وتميز مُنتجات الهيئة وفقا لمعايير الجودة العالمية ومُشاركتها في العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها جمهورية مصر العربية في الوقت الحاضر.

وفي سياق مُتصل شدد الفريق عبدالعزيز سيف الدين، علي أهمية التعاون والعمل المُشترك مع جمهورية سلوفينيا علي نحو يلبي المصالح المُشتركة للجانبين، كما أشار إلي أن الهيئة تتطلع للمزيد من فتح آفاق للتعاون مع دول شرق أوروبا.