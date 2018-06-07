رئيس العربية للتصنيع يبحث مع سفيرة البرتغال التعاون فى الصناعة والاتصالات

سمر السيد:استقبل الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مادلينا فيشر، سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة والوفد المُرافق لها للهيئة، في إطار زيارتها لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الصناعية المُتعددة.وقال بيان صحفي صادر اليوم عن الهيئة، إن سيف الدين أكد أهمية الاستفادة من



سمر السيد:

استقبل الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مادلينا فيشر، سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة والوفد المُرافق لها للهيئة، في إطار زيارتها لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الصناعية المُتعددة.

وقال بيان صحفي صادر اليوم عن الهيئة، إن سيف الدين أكد أهمية الاستفادة من الخبرة البرتغالية في العديد من المجالات الصناعية الحديثة علي نحو يلبي المصالح المُشتركة للجانبين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المُوضوعات ذات الإهتمام المشترك في المجالات المُختلفة خاصة في المجالات المدنية منها والعسكرية وإمكانية نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك بالإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع خاصة في مجالات الإتصالات وأجهزة التابلت ومحطات معالجة المياه وصيانة وعمرة الطائرات.

وأشاد سيف الدين بتجربة النهضة في دولة البرتغال التي تتشابه مع خطوات الإصلاح الإقتصادي التي تشهدها مصر حاليا.

ومن جانبها، أكدت مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة إلي أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نظرا لجودة وتميز منتجات الهيئة وفقا لمعايير الجودة العالمية ومشاركتها في العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها مصر في الوقت الحاضر، مشيدة بتجربة الهيئة في مجال الإهتمام بتكنولوجيا الإتصالات والتابلت التعليمي بالإضافة إلي الطاقات المُتجددة والصُوب الزراعية.