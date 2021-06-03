اقتصاد وأسواق

رئيس «العربية للتصنيع» يبحث تعزيز آليات التعاون مع سفير أوكرانيا

أشاد سفير أوكرانيا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة
سمر السيد 10:12 م, الخميس, 3 يونيو 21 10:12 م, الخميس, 3 يونيو 21

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استقبل اليوم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إيفهين ميكيتينكو” Yevhen Mykytenko سفير جمهورية أوكرانيا بالقاهرة. 

ووفق بيان صادر عن الهيئة العربية للتصنيع، تم عرض رؤية الهيئة خلال اللقاء بشان تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة.

كما تم بحث تعزيز آليات التعاون في مجالات الصناعة المختلفة ومنها الاتصالات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة بإستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة. 

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في هذا الصدد، أكد التراسأهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وكييف من خلال اللجنة المصرية الأوكرانية، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الأوكرانية، لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتا إلي بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والأفريقية والعربية. 

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من جانبه، أكد إيفهين ميكيتينكو، أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في جميع المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الأوكرانية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد ميكيتينكو بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهو ما يشجع كبري  الشركات الأوكرانية إلي عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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